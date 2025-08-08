Astronauta Jim Lovell, que comandou missão Apollo 13, morre aos 97 anos

O astronauta Jim Lovell, 97, que comandou a missão Apollo 13, morreu hoje. A informação foi divulgada em comunicado pela Nasa.

O que aconteceu

Lovell morreu em Lake Forest, no estado de Illinois. A causa da morte não foi divulgada. "O caráter e a coragem inabalável de Jim ajudaram nossa nação a chegar à Lua e transformaram um potencial tragédia em um sucesso com o qual aprendemos muito", publicou a agência espacial americana.

O astronauta será lembrado pelo pioneirismo dos voos espaciais tripulados, disse a família. "Temos imenso orgulho de sua vida incrível e de suas conquistas profissionais, destacadas por sua liderança lendária no pioneirismo dos voos espaciais tripulados. Mas, para todos nós, ele era pai, avô e o líder da nossa família. Mais importante ainda, ele era o nosso herói. Sentiremos falta do seu otimismo inabalável, do seu senso de humor e da maneira como ele fazia cada um de nós sentir que podíamos realizar o impossível. Ele era realmente único".

Ele foi o primeiro astronauta a realizar quatro voos espaciais, totalizando mais de 715 horas no espaço. Lovell participou das missões Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13.

"Houston, tivemos um problema"

Lovell foi selecionado para se juntar à Nasa em 1962. O astronauta fazia parte de um grupo que incluía, por exemplo, Neil Armstrong, um professor norte-americano que tornou-se o primeiro ser humano a pisar na Lua em 1969.

Foi na missão Apollo 13 que Lovell ganhou mais notoriedade. Era o seu quarto e último voo espacial, lançado em 11 de abril de 1970. A missão que deveria ser o terceiro pouso lunar da Nasa. Mas, 55 horas, 55 minutos e 4 segundos após o início do voo, ocorreu um problema. Um dos tanques de oxigênio da nave espacial explodiu, causando a falha de outro enquanto Lovell e outros dois tripulantes, John Swigert e Fred Haise, estavam a cerca de 320.000 quilômetros da Terra.

Foi durante a missão que a famosa frase "Houston, we've had a problem" ("Houston, tivemos um problema", da tradução em inglês) foi dita. O astronauta Swigert foi quem inicialmente transmitiu por rádio a mensagem ao controle de missão da Nasa.

Resgate foi angustiante e um dos maiores da história da agência dos EUA. A explosão danificou o módulo de comando e os astronautas enfrentaram uma extrema escassez de água e energia elétrica, além de níveis perigosamente altos de dióxido de carbono, segundo a Nasa.

Após cerca de seis dias no espaço, a tripulação da Apollo 13 pousou em segurança no Oceano Pacífico. A missão ficou conhecida como um "fracasso bem-sucedido", já que engenheiros conseguiram resgatar com segurança os três astronautas.

Lovell recebeu elogios por sua liderança constante durante todo o voo. "Como comandante da missão Apollo 13, sua calma e força sob pressão ajudou a tripulação a retornar em segurança à Terra e demonstrou o raciocínio rápido e a inovação que influenciaram futuras missões da Nasa", disse agência em um comunicado.

O astronauta nunca teve outra chance de embarcar numa missão lunar após a Apollo 13. Antes da quarta e última viagem ao espaço, ele embarcou em três expedições. Gemini 7, em 1965, que representou a primeira conexão de duas espaçonaves tripuladas. A segunda foi a Gemini 12, em 1966, o último dos programas que levaram às missões lunares Apollo. A terceira missão de Lovell foi a Apollo 8, em dezembro de 1968, a primeira a orbitar a Lua. Durante uma transmissão para a Terra de sua nave espacial na véspera de Natal, Lovell e seus companheiros de tripulação Frank Borman e William Anders leram versículos do Livro de Gênesis da Bíblia.

Cratera lunar foi nomeada em sua homenagem

Lovell, que mais tarde teve uma cratera lunar batizada em sua homenagem, se aposentou como astronauta em 1973. Ele continuou trabalhando para uma empresa de reboque portuário e depois em telecomunicações.

Jim Lovell nasceu em Cleveland, em 25 de março de 1928. Tinha apenas cinco anos quando seu pai faleceu e sua mãe mudou a família para Milwaukee. Ele se interessou pelo espaço quando adolescente. Se formou na Academia Naval dos EUA em 1952 e virou piloto de testes antes de ser selecionado como astronauta da Nasa.

Ele teve quatro filhos com sua esposa, Marilyn.

