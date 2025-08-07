Jovem vai receber R$ 1,3 bi para trabalhar com IA na Meta

Nova estrela do Vale do Silício, o norte-americano Matt Deitke, 24, vai receber US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão na atual cotação) para integrar o time de funcionários da Meta, empresa de Mark Zuckerberg, controladora dos aplicativos Instagram e WhatsApp.

O que aconteceu

Zuckerberg precisou insistir para que Deitke aceitasse a proposta. Inicialmente, Mark havia oferecido US$ 125 milhões, mas Matt recusou. Só quando o dono da Meta dobrou a proposta, o jovem cientista aceitou a oferta para se juntar ao principal núcleo de IA (inteligência artificial) da empresa. As informações são do The New York Times.

Valor será pago no decorrer de quatro anos. Entretanto, Zuckerberg concordou em pagar os primeiros US$ 100 milhões no primeiro ano de Deitke como funcionário da Meta.

Meta está em busca de jovens talentos em meio a disputa pelo desenvolvimento de novas tecnologias. A empresa de Zuckerberg quer construir um "Laboratório de Superinteligência" para competir com rivais de peso na área de IA, como a OpenAI, Google DeepMind e xAI.

Matt Deitke chamou a atenção da Meta por ser considerado um dos talentos mais promissores em IA na atualidade. O jovem é formado em Ciência da Computação pela Universidade de Washington. Ele também atuou como engenheiro e pesquisador de IA no Allen Institute for AI (AI2), em Seattle. Ali, liderou a equipe de desenvolvimento do Molmo, um chatbot multimodal que compreende e raciocina textos, imagens e áudios, antes mesmo do lançamento do ChatGPT, a IA mais popular na atualidade.

No ano passado, Deitke criou a própria empresa de tecnologia, a Vercept. Ele projetou o Vy, ferramenta que permite o comando de um computador por meio de linguagem neutral. O sucesso de sua empresa foi meteórico e atraiu grandes investidores, com um financiamento de US$ 16,5 milhões.

Matt Deitke já assinou contrato com a Meta. Ele compartilhou a novidade em seu perfil no LinkedIn, e disse estar animado para "essa viagem emocionante" na gigante de tecnologia.