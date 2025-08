Chuva de meteoros Perseidas atinge pico semana que vem: saiba como assistir

A chuva de meteoros Perseidas atingirá o seu pico neste mês de agosto, entre as noites de 11 e 13. A previsão é que o fenômeno tenha sua máxima atividade no dia 12.

O que aconteceu

A chuva de meteoros Perseidas é visível anualmente. O período, de acordo com o cientista planetário Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss em parceria com o Observatório Nacional, acontece entre julho e agosto.

No Brasil, o fenômeno terá visualização razoável para quem está na região Norte. Na demais regiões, a chuva não será tão intensa.

Os observadores podem observar até 100 meteoros por hora no momento do pico. A origem do fenômeno são os detritos deixados pelo cometa 109/Swift-Tuttle, que passou próximo da Terra pela última vez em 1992 e leva 133 anos para orbitar o sol, segundo a Nasa.

Descoberto em 1862, este cometa é grande, com 26 km de largura (mais que o dobro do "asteroide dos dinossauros"). A cada visita, ele derruba pequenos pedaços de rochas e poeira pelo caminho.

Como assistir?

É necessário estar em um local com baixa poluição luminosa; O ideal é buscar um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa; Deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.

O que são, afinal, as chuvas de meteoros? Chuvas de meteoros ocorrem quando diversos fragmentos espaciais, geralmente deixados por cometas, entram na atmosfera terrestre. O atrito gera brilho e calor, criando o efeito conhecido como "estrela cadente".

É possível assistir online? Sim. O The Virtual Telescope Project tem uma transmissão agendada no YouTube para o dia 12 de agosto.