Rosa Montero: 'A coisa mais importante que me aconteceu foram meus mortos'

A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) acontece na próxima semana e entre seus convidados estará uma das vozes mais potentes da literatura contemporânea: a espanhola Rosa Montero. Nascida em Madrid, em 1951, a escritora oferece por meio da própria obra um mergulho profundo na condição humana e um olhar crítico sobre a sociedade atual.

Montero iniciou a carreira muito jovem no jornalismo, trabalhando no jornal El País e entrevistando inúmeras personalidades. A ligação com o texto, no entanto, transcende o ofício —revelando-se desde a infância.

A dualidade entre a rigidez do jornalismo e o livre fluxo da fantasia sempre a acompanhou, embora tenha, no início da trajetória profissional, escondido o lado mais imaginativo para conquistar respeito em um ambiente majoritariamente masculino. Para ela, a escrita é um caminho de autoconhecimento, uma forma de "colocar um pouco de luz nas trevas do que o ser humano é". A declaração foi dada durante o Roda Viva (TV Cultura), em 2024.

A obra da escritora ressoa profundamente entre os leitores pela capacidade de abordar temas complexos com sensibilidade e coragem. Um dos livros mais conhecidos no Brasil, "A Ridícula Ideia de Nunca Mais te Ver", lançado no auge da pandemia de covid-19, é um testemunho da habilidade em transformar a dor.

Ela o descreve como um livro sobre o luto, mas também sobre o júbilo, as descobertas científicas e a incrível jornada de seguir em frente. Para Montero, a morte é uma "mutilação" da qual "nunca se recupera", pois a pessoa "jamais volta a ser quem era".

Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram meus mortos, e com isso me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim. Muito pelo contrário: para mim é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas em nascimentos e mortes é que saímos do tempo. Trecho de 'A ridícula ideia de nunca mais te ver'

Contudo, ela celebra a vitalidade para se reinventar, construir uma nova vida, que pode ser até melhor que a anterior, desde que a dor seja transformada em empatia pelo sofrimento alheio.

Escritora oferece mergulho profundo na condição humana Imagem: ULISES RUIZ/AFP

Em "O Perigo de Estar Lúcida", Montero desmistifica a "normalidade", definindo-a como uma "construção cultural e social" e uma "média estatística" que, na verdade, não existe. Ela argumenta que "todos somos divergentes" e que a "diferença não é patológica, a diferença é o normal, ser estranho é o normal" em uma vasta gama de singularidades.

A autora também aborda abertamente os transtornos mentais. A espanhola ressalta a importância de falar sobre o assunto para aliviar a "dor social tremenda", diferenciando a "diferença" do "transtorno mental".

Morrer faz parte da vida. Morrer é um fato profundamente humano [...] Enquanto a loucura, por outro lado, te faz acreditar equivocadamente que aquilo que está vivendo só é experimentado por você. Que não há ninguém com quem possa se irmanar. Sentir-se louco é sentir que de algum modo você já não pertence à espécie humana. Trecho do livro 'O Perigo de Estar Lúcida'

'A história era escrita pelos homens'

Espanhola é autora de 'A Ridícula Ideia de Nunca Mais te Ver' Imagem: Lucas Seixas/Folhapress

Rosa Montero é uma voz ativa nas discussões sociais. Em entrevista à TV Cultura, ela celebra o "avanço brutal" das mulheres na Espanha, que emergiu de uma sociedade "tremendamente machista" para se tornar um dos países menos sexistas da União Europeia.

Montero prefere o termo "antissexismo" para enfatizar que o feminismo é uma causa que também pertence aos homens. Ela lamenta a invisibilidade histórica das mulheres, cujas conquistas foram apagadas porque "a história era escrita pelos homens".

A autora expressa preocupação com a "crise de credibilidade democrática" e o aumento dos "extremismos" e "partidos do ódio" em todo o mundo. Ela atribui parte dessa crise à "saída em falso" da crise econômica de 2008, que empobreceu uma parcela significativa da população global, fazendo com que as pessoas sintam que a democracia não as defende.

No campo do jornalismo, sua profissão de origem, a escritora observa que o setor está em uma "longa travessia do deserto" devido à adaptação ao novo modelo de mercado e às tecnologias digitais. Ela aponta para o "empobrecimento brutal" dos meios, o que, para ela, significa um "empobrecimento democrático brutal".

Flip 2025

Poeta paranaense Paulo Leminski é o homenageado da Flip 2025 Imagem: Luiz Novaes/Folhapress

Festa literária acontece de 30 de julho a 3 de agosto, em Paraty (RJ). O evento, que está na 23ª edição, conta com nomes como Arnaldo Antunes, Gregório Duvivier e Roseana Murray (veja a programação completa aqui).

Flip 2025 tem Paulo Leminski (1944-1989) como autor homenageado. Nascido em Curitiba, Leminski foi um artista múltiplo. Além de escritor, trabalhou como jornalista, crítico literário, publicitário, músico, tradutor e judoca. Ainda assim, sobressai em sua obra a poesia -criação que abarcava o popular por meio de ditados, trocadilhos e gírias.