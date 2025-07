Preta Gil é velada no Rio de Janeiro; caixão chega no Theatro Municipal

O corpo de Preta Gil já está no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para o velório da cantora.

Caixão de Preta Gil chega no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

Fãs chegaram no local antes das 7h. A cerimônia com as últimas homenagens de amigos, fãs e familiares, acontece das 9h às 13h.

Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal do Rio de Janeiro terão interdições nesta sexta. Equipes da Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) participarão do esquema.

Fã segura cartaz em homenagem a Preta Gil no velório da cantora Imagem: Lucas Pasin/UOL

Das 15h às 17h, os parentes vão participar de cerimônia privada de cremação. Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil para Splash.

Antes do velório, o corpo de Preta vai passar pelo circuito de blocos de Carnaval, que agora leva o nome da cantora. O circuito começa na rua Primeiro de Março, no centro do Rio, e passa pela avenida Presidente Antônio Carlos, terminando na altura da rua Araújo Porto Alegre, onde fica o Theatro Municipal.

Depois, seguirá em cortejo, em carro do Corpo de Bombeiros, até o Cemitério da Penitência. O trajeto será o seguinte: rua Araújo Porto Alegre, av. Presidente Antônio Carlos, rua Primeiro de Março, av. Presidente Vargas, avenida Francisco Bicalho, viaduto do Gasômetro, pista lateral da av. Brasil (Caju), rua Monsenhor Manuel Gomes.