Janja chega ao velório de Preta Gil com Margareth Menezes, ministra da Cultura

Janja da Silva, a primeira-dama do Brasil, chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 25, para prestar suas homenagens e condolências no velório da cantora Preta Gil. Ao lado dela, estava Margareth Menezes, ministra da Cultura do País.

O presidente Lula enviou uma coroa de flores e prestou suas homenagens à cantora. "Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só amor. O Brasil agradece e celebra sua luz", diz a mensagem do político.

Além da presença da primeira-dama, o velório da cantora também contou com a presença de famosos como Rodrigo Faro,Thiago Abravanel, Taís Araújo, Luiz Miranda, Malu Mader, Tony Beloto, Thiaguinho, entre outros. Leia mais.

A cerimônia é aberta ao público e marca a despedida de Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia tratamento contra o câncer.

A assessoria da família afirmou ao Estadão que, após o velório, o corpo da artista será cremado, conforme desejo manifestado em vida.