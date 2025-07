Gominho nega desentendimento com Dieckmmann ou com família de Preta Gil

Gominho, 36, negou qualquer desentendimento relacionado a Preta Gil com Carolina Dieckmmann, 46, ou outra pessoa.

O apresentador diz que boatos foram inventados só porque ele começou a procurar outro lar — até então, ele morava no apartamento de Preta Gil. "As pessoas começaram a sugerir um bando de coisa muito chata, que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol e não era isso", explicou a Ana Maria Braga no Mais Você (Globo).

Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos, eu precisava sair dali [...] Todo mundo tem um limite . Gominho

Nas redes sociais, houve quem cogitasse suposto desentendimento após Gominho dizer que não faria muitos posts para Preta após a morte. Enquanto isso, no seu perfil, Dieckmann postou que Preta merecia "todas as homenagens".

Ele disse que já estava vivendo o luto há cerca de duas semanas, mesmo com Preta viva. "Quando eu voltei de Nova Iorque, eu já tinha entendido, porque ela pegou a minha mão assim e olhou com um olhar que não tinha mais vida, não tinha mais ânimo, não tinha nada".

Eu sabia. Eu sabia que eu não ia conseguir mais vê-la e o cansaço que eu tava, que eu falei que eu precisava, era esse cansaço de ela sofrer, assim.

Gominho lamentou ter testemunhado o adoecimento da amiga. "É muito ruim você ver alguém que você ama sofrer, batalhando, batalhando, e aquela batalha começa a esmorecer um pouco, porque as coisas vão mudando".

Carol Dieckmmann também se pronunciou no momento do programa. "Eu não sei nem qual motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele", escreveu.