Fãs se despedem de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio

Fãs de Preta Gil começaram a chegar ainda nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 25, ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital, onde ocorre o velório da cantora. Em clima de emoção e respeito, os admiradores de Preta se reuniram em grupos para prestar as últimas homenagens à artista.

O corpo da cantora chegou na manhã desta sexta-feira ao Theatro Municipal, onde ocorre o velório aberto ao público, das 9h às 13h. A escolha do local atendeu a um desejo da própria artista, que o considerava simbólico em sua trajetória pessoal e artística.

Após o velório, o corpo da artista seguirá em cortejo fúnebre até o Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde ocorrerá uma segunda cerimônia fechada, reservada à família e amigos, entre 15h e 17h. O corpo será cremado, seguindo outro desejo de Preta Gil.

Preta Gil morreu no domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York (EUA), onde ela estava para tratamento de câncer.