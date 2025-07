Cortejo em circuito de Carnaval: o que sabemos sobre velório de Preta Gil?

O corpo de Preta Gil será velado em cerimônia aberta ao público hoje, no Theatro Municipal do Rio, região central da capital fluminense.

Como será velório?

O velório será pela manhã, das 9h às 13h. "Celebraremos sua vida, arte e legado", diz publicação da família a cantora nas redes sociais.

Das 15h às 17h, os parentes vão participar de cerimônia privada de cremação. Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil para Splash.

Antes do velório, o corpo de Preta vai passar pelo circuito de blocos de Carnaval, que agora leva o nome da cantora. O circuito começa na rua Primeiro de Março, no centro do Rio, e passa pela avenida Presidente Antônio Carlos, terminando na altura da rua Araújo Porto Alegre, onde fica o Theatro Municipal.

Depois, seguirá em cortejo, em carro do Corpo de Bombeiros, até o Cemitério da Penitência. O trajeto será o seguinte: rua Araújo Porto Alegre, av. Presidente Antônio Carlos, rua Primeiro de Março, av. Presidente Vargas, avenida Francisco Bicalho, viaduto do Gasômetro, pista lateral da av. Brasil (Caju), rua Monsenhor Manuel Gomes.

Ruas no entorno do Theatro Municipal começaram a ser interditadas para estacionamento ontem. Confira a programação de proibição de estacionamento.

Preta Gil morreu no último dia 20, aos 50 anos, em virtude de um câncer de intestino. O corpo da cantora chegou no aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na manhã de ontem.

Em 2016, ela afirmou que gostaria que seu enterro fosse como uma "micareta real". "Se Ivete for depois de mim, bota ela, mesmo velha, gagá, em cima do trio elétrico", disse na época ao canal de YouTube Põe Na Roda. A família não informou sobre apresentações previstas ou homenagens de outros artistas.