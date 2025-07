Bella Campos desabafa sobre racismo: 'Falam que continuo com cara de pobre'

Bella Campos desabafou sobre comentários racistas sobre Maria de Fátima, sua personagem em "Vale Tudo".

O que aconteceu

A atriz disse que parte do público diz que Maria de Fátima "continua com cara de pobre", apesar de ser rica na novela. "Adoram falar que eu continuo com cara de pobre mesmo sendo bilionária", escreveu a atriz em seu canal de transmissão no Instagram.

Ser rico pra eles é o quê? Alisar o cabelo? Se comportar como branco? Bella Campos

Ela comemorou, porém, a representatividade da personagem para mulheres negras. "Todos os dias eu recebo mensagem de dezenas de meninas e mulheres pretas se sentindo representadas por Faty, e é isso que importa!", completou Bella, que costuma compartilhar fotos de mulheres que cortaram o cabelo inspiradas por Maria de Fátima.