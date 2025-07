WhatsApp instável: usuários relatam falhas no envio de mensagens

Usuários do WhatsApp estão reportando falhas no envio e recebimento de mensagens pelo aplicativo.

O que aconteceu

Downdetector acusa problemas com app da Meta. De acordo com a plataforma de monitoramento, o pico de reclamações de erros no WhatsApp ocorreu por volta das 14h30 de hoje.

Posts com a hashtag #WhatsAppDown também invadiram o Twitter. Pela rede social, é possível ver que as reclamações são de usuários espalhados por vários países, e não exclusivamente brasileiros.

Erros, porém, não impactam a todos. Há usuários que relatam usar a plataforma normalmente. Outros mencionam problemas pontuais, que se alternam com o funcionamento normal no envio e recebimento de mensagens.

Meta ainda não se pronunciou sobre o que estaria causando o problema. A empresa também não informou a previsão de regularização.