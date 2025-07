Vale Tudo hoje (24): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (24) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

César se oferece para pagar os custos do carro de Afonso. André estranha quando Carlos lhe conta que ele conseguiu um patrocinador que não quer ser identificado. Ivan questiona Marco Aurélio sobre a verba de marketing da TCA. Renato demonstra a Solange sua frustração de ter investido na relação do casal. Jarbas avisa a Consuêlo que foi contratado para ser motorista da família Roitman. Maria de Fátima discute com Celina. Ivan intervém na discussão de Heleninha com Marco Aurélio sobre os interesses educacionais de Tiago.

