Tabi Machado abre o coração e fala da perda de bebê: 'Sorrir é lembrar'

Tati Machado, 33, abriu o coração para falar da perda de seu bebê na 33ª semana de gravidez.

O que aconteceu

Afastada da TV desde maio, a apresentadora topou entrevista ao Fantástico (Globo) para falar como lidou com a dor do luto. Ao lado do marido Bruno, ela declarou que está voltando a sorrir, mas sem esquecer da criança.

Eu acho que sorrir não é esquecer. Pelo contrário, sorrir é lembrar

Tati Machado

Tati Machado comunicou amigos e fãs sobre a perda do bebê no final da gestação em 13 de maio. A jornalista foi para a maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê.

Ela havia feito o anúncio da gravidez durante sua participação no "Mais Você", em dezembro do ano passado. Na época, Ana Maria Braga contou que recebeu uma visita de Tati em sua casa para ouvir a novidade.

A entrevista completa de Tati Machado ao Fantástico vai ao ar neste domingo (27). A atração começa, a partir das 20h (de Brasília), após o Domingão com Huck.