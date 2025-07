Suspeito de matar trabalhador cospe em repórter da Band: 'Na minha cara'

O repórter Rafael Batalha foi alvo de cusparada de um suspeito de matar um trabalhador na zona oeste de São Paulo. O jornalista estava gravando material para o telejornal Brasil Urgente (Band).

O que aconteceu

Michael Costa da Silva, 37, havia sido preso ontem por golpear um trabalhador no ponto de ônibus com um pedaço de madeira, mas saiu em audiência de custódia mesmo com a morte do homem. Hoje, ele foi novamente detido após ser flagrado atacando adolescentes na saída da escola, na região da Raposo Tavares, em São Paulo.

Ao chegar na delegacia, o rapaz, apelidado de "Galo Cego", foi indagado pelo repórter da Band sobre a motivação dos ataques sem explicação nas ruas. "Por que você está agredindo as pessoas, rapaz? Quantas vítimas você fez?"

"Galo Cego", então, se virou para o jornalista e cuspiu em sua cara, que não revidou a agressão e prosseguiu fazendo questionamentos. "Cuspiu na cara. Acabou de cuspir na minha cara. Hein, rapaz, por que você matou o rapaz? Fala, Maicon."

Joel Datena, apresentador do Brasil Urgente, ficou revoltando com a agressão sofrida pelo repórter da Band. "Além de assassino, é um baita de um mal-educado. Olha aí a cusparada no nosso repórter Rafael Batalha, que manteve a linha e seguiu tentando fazer perguntas. Poderia ter agredido o cara, não é que ele poderia, é a lei da ação e reação, né?. Às vezes, alguém te ataca e há pessoas que reagem de um jeito e há pessoas que reagem de um outro jeito, felizmente o Rafael Batalha foi profissional".