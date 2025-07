Micropênis, Epstein e diabo: South Park ataca Trump em novo episódio

O episódio de estreia da 27ª temporada de South Park não poupou nem Donald Trump, nem a Paramount, com quem o estúdio da animação acaba de fechar um contrato bilionário.

Por trás dos ataques impiedosos, estão supostas interferências do presidente na mídia, uma futura fusão e disputas internas entre os criadores do desenho e o conglomerado de mídia.

O que Trump faz no novo episódio de South Park?

Diferente de outros personagens famosos, Trump é representado com uma foto do presidente sobre um corpo animado. Outras celebridades zombadas pela animação foram representadas em forma de desenho.

Na animação, Trump tem um micropênis e tenta transar com o diabo. Em uma das cenas, o diabo se recusa a transar com Trump, que insiste. "Vamos lá, eu sei que você não consegue resistir a isso!", diz o presidente, exibindo um pênis minúsculo. "Eu nem consigo enxergar, é pequeno demais", responde o diabo. Em um filme de 1999 da franquia, Satanás tinha um romance com Saddam Hussein, a quem se refere como um "ex-namorado que lembra Trump".

Um clipe realista de Trump feito com IA, em que ele também é representado com um micropênis, é exibido ao final do episódio. O vídeo foi disponibilizado pelo estúdio de animação no YouTube.

O presidente também se esquiva quando é questionado sobre a lista de Epstein. "É estranho que toda vez que falam nisso, você só diz pra todo mundo relaxar", diz o diabo ao questioná-lo sobre o caso. O afastamento de Trump do escândalo, que envolve bilionário que foi grande amigo do presidente, tem causado tensão na base do político.

Enredo do novo episódio também ataca a Paramount

O episódio gira em torno do cancelamento do "politicamente correto". Cartman, chateado com o cancelamento de "seu programa militante favorito", reclama do fim do politicamente correto no país. A partir de agora, comportamentos racistas, xenofóbicos e homofóbicos seriam considerados normais na sociedade.

Enquanto isso, Jesus Cristo passa a frequentar a escola dos protagonistas, o que faz os pais dos alunos se revoltarem contra Trump. O presidente ameaça os pais dos alunos, incomodados com a interferência religiosa na escola, e pede 5 bilhões de dólares de indenização. A confusão é coberta pelo programa de notícias "60 Minutes", em que os apresentadores, nervosos, dizem que "o presidente é um ótimo homem" e "provavelmente está assistindo".

Jesus pede que os pais façam um acordo com Trump. "Eu não queria voltar e vir para essa escola, mas precisei porque isso é parte do acordo com a Paramount", diz o personagem.

Vocês viram o que aconteceu com a CBS? Adivinhem quem são os donos da CBS? A Paramount. Vocês querem terminar como o Colbert? Parem de ser idiotas. Ele tem o poder de processar, aceitar subornos e fazer qualquer coisa com qualquer um. É a p*rra do presidente, cara... South Park acabou! Jesus Cristo, em South Park

No final, os pais concordam em pagar apenas 3 milhões e meio de dólares de indenização e fazer "propaganda pró-Trump". A propaganda pró-Trump seria o vídeo de IA em que Trump aparece com um micropênis. "O pênis dele é pequenininho, mas o amor dele por nós é enorme", diz o comercial.

A confusão faz referência a um recente acordo entre Trump e a CBS, da qual a Paramount é dona. No início do mês, a Paramount concordou em pagar 16 milhões de dólares (mais de R$ 88 milhões) a uma causa apoiada por Trump após o presidente acusar o programa de "interferência na eleição". O pivô da briga era a edição de uma entrevista de Kamala Harris ao programa "60 Minutes".

Stephen Colbert teve o programa cancelado após fazer críticas ao acordo na TV. No "Late Show with Stephen Colbert", o apresentador chamou o acordo de "suborno descarado". Três dias depois, seu programa foi cancelado pela CBS e pela Paramount, despertando a revolta de outros apresentadores de "late night" americanos.

O acordo e a demissão de Colbert têm sido vistos por críticos como formas de a Paramount se curvar a Trump. A Paramount depende da aprovação da Comissão Federal de Comunicações, órgão do governo, para fechar uma fusão avaliada em 8,4 bilhões de dólares (mais de R$ 46 bilhões de reais) com a empresa Skydance. A Skydance é controlada pelo filho de Larry Ellison, um dos aliados de Trump.

O estúdio de South Park, no entanto, se demonstrou insatisfeito com a possibilidade de fusão. "Essa fusão é uma merda e está f*dendo 'South Park'. Estamos no estúdio trabalhando em novos episódios e esperamos que os fãs possam vê-los de alguma forma", escreveram os criadores da série após a nova temporada ser adiada em duas semanas.

Em meio à fusão, os criadores enfrentaram uma briga contenciosa para fechar novo contrato. Horas antes de o episódio ousado ir ao ar, o estúdio de animação e a Paramount assinaram um contrato de exclusividade de 1,5 bilhão de dólares (mais de R$ 8,2 bilhões) por mais 50 episódios nos próximos 5 anos.

O novo episódio, que não poupou ataques, é visto como um desafio dos criadores da série a Trump e à Paramount. Considerando as ações judiciais bilionárias disparadas por Trump contra a mídia, a Paramount pode enfrentar uma situação delicada e ficar entre o contrato com a animação e a fusão, que depende de um órgão governamental.