Chefe de RH pede demissão após flagra em show do Coldplay, diz site

Kristin Cabot, a chefe de RH da Astronomy, pediu demissão do cargo uma semana após o flagra com Andy Byron, que pediu demissão também, em show do Coldplay.

O que aconteceu

A informação do pedido de desligamento de Cabot foi confirmada por um representante da empresa de tecnologia ao site americano TMZ. "Kristin Cabot não está mais na Astronomer — ela se demitiu", declarou o porta-voz.

No sábado (19), a Astronomy já havia emitido um comunicado informando que Andy Byron pediu desligamento do cargo de CEO. A empresa de tecnologia havia aberto uma investigação formal para apurar o envolvimento de Kristin e Andy.

A empresa tem compromisso com os valores e a cultura que nos guiam desde nossa fundação. Esperamos que nossos líderes sirvam de exemplo tanto por sua conduta como por sua responsabilidade.

Astronomy, em nota divulgada

Andy Byron, no entanto, renunciou ao cargo de CEO da Astronomer, no último dia 19, após o vídeo viralizar nas redes sociais.

Entenda o caso

Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados juntos em um show do Coldplay. Nas imagens, capturadas pela tradicional "kiss cam", Byron aparece abraçado à diretora de RH da empresa, Kristin Cabot.

Ao perceberem estarem sendo filmados, os dois se afastaram rapidamente, chamando a atenção até do vocalista Chris Martin, que brincou: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos."

O vídeo, originalmente postado pela fã Grace Springer no TikTok, ganhou proporções globais após internautas identificarem os envolvidos como executivos da Astronomer. Megan Kerrigan, esposa de Byron, removeu o sobrenome do marido de suas redes sociais pouco depois da viralização. A empresa também bloqueou comentários em seu perfil no X devido ao grande volume de menções ao episódio.

Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, enquanto Cabot divorciou-se de Kenneth Thornby em 2022 após quatro anos de processo, segundo registros judiciais de Massachusetts. O CEO assumiu a liderança da Astronomer em julho de 2023 - empresa que arrecadou US$ 93 milhões em investimentos em maio com apoio de gigantes como Bain Capital e Salesforce.

A Astronomer é uma empresa de tecnologia especializada em orquestração de dados, com foco em automação e inteligência artificial. Sua plataforma, baseada no Apache Airflow, é usada por grandes empresas para otimizar análises e operações digitais. Avaliada em até US$ 1 bilhão, a companhia é referência no setor de DataOps.