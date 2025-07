Rayane fala sobre planos de filhos com Belo: 'Vamos ver ano que vem'

Rayane Figliuzzi, 27, confidenciou que não acreditava na longevidade do relacionamento com o cantor Belo, 51. Ela ainda revelou que tem conversas sobre subir ao altar e ter filhos com o artista.

O que aconteceu

A influenciadora digital teve receio de engatar o romance por medo do mundo das celebridades e não acreditar que o cantor não reataria o romance com Gracyanne Barbosa. "Eu tinha um receio e também não é normal pra gente que é solteira ter o Belo", disse ela, em entrevista ao "A Tarde É Sua" (RedeTV!).

A minha mãe não acreditou: 'O Belo?'. Eu falava: 'acho que não vai ser a hora dele ficar com outra pessoa'. Depois que ele manteve e rolou.

Início do relacionamento foi complicado para a influenciadora digital entender o tamanho do nome do cantor. "No começo, foi complicado entender a grandeza do Belo, que é um artista muito famoso. Eu não tinha essa noção. As pessoas matam e morrem pelo Belo".

Eu fico muito feliz pelo carinho e admiração das pessoas e fui entendendo com o tempo e fui colocando no meu lugar de namorada. ele cuida bastante de mim nessa transição. Ele não queria me colocar no olho do furacão. Ele é cuidadoso até hoje".

Rayane Figliuzzi é namorada de Belo Imagem: Agnews

Diferença de 24 anos não foi um empecilho para o romance, segundo Rayane. "Acredito que não sinto. Achei que ia ser pior e iam pegar no pé pela questão de idade. Eu acho que ele é tão jovem. Hoje, ele trouxe um estilo jovem e é romântico. Sempre gostei de homem mais velho por ser mais maduro, saber o que quer pra vida, saber que tá ali pra proporcionar uma vida de casado. Eu tenho um filho de 3 anos".

Quando ele nasceu, foi uma reviravolta na minha vida. Só que nunca quis ter filho porque quis trabalhar. Sai de uma cidade pequena, de 13 mil habitantes. Meu foco era trabalhar.

Rayane Figliuzzi não fugiu do tema casamento e filhos. Ela afirmou que tem conversas com o artista, mas não há pressa para o novo passo na vida pessoal. "A gente tem. A gente não namora nada. A gente tem que noivar pra casar".

Já conversamos sobre filhos. Eu tenho um filho e por isso eu seguro um pouco, mas ele fala. Ele fala: 'deixa passar o Carnaval. Vamos ver ano que vem'. Vamos pensar em casar, namorar mesmo e ver o que vem.

A influenciadora digital tratou de deixar claro que não recebeu convite para entrar em A Fazenda 17 (Record). "Ontem, eu cheguei ir na Record, sim, porque fui convidada de um podcast e já colocaram que fui assinar contrato. Não tive convite e não assinei contrato. Teria que ser bem conversado mesmo. Nem é pelo relacionamento, mas eu tenho um filho."

Rayane também confirmou que aceitou o convite para ser musa da Vila Isabel no Carnaval de 2026. "Eu recebi o convite da Vila e aceitei. Então, eu sou a nova musa. Nem falei ainda nada. Sou nova musa da vila isabel e estou feliz com o convite. Fiquei assim porque o carnaval é grande e muita responsabilidade. Já tinha recebido convite, mas recusei. Hoje aceitei porque tenho uma equipe e tenho como aceitar."