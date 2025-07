'Rainha inspiração': quem era Camila Trevisol, que morreu de câncer aos 22

"Rainha inspiração" de rodeios no interior de São Paulo, Camila Trevisol usava as redes sociais para compartilhar o tratamento contra o câncer e incentivar doações de sangue. Ela morreu ontem (23), aos 22 anos.

Quem era Camila

Camila Trevisol nasceu e cresceu em Americana (SP), onde recebeu o primeiro diagnóstico da doença aos 14 anos. Após levar uma bolada na perna jogando futebol, começou a sentir dores persistentes. O exame identificou um tumor maligno no fêmur, e ela iniciou tratamento no Hospital Boldrini, em Campinas, referência em oncologia pediátrica. Um ano depois, teve a remissão confirmada e passou a participar de campanhas de doação de sangue.

Nos anos seguintes, retomou a rotina e começou a atuar como modelo, além de publicar com frequência nas redes sociais. A presença digital, inicialmente voltada ao cotidiano e à estética country, ganhou outro peso em 2023, quando Camila recebeu novo diagnóstico: sarcoma de Ewing, tipo raro e agressivo de câncer ósseo. Ela voltou ao Boldrini, passou por internações e recebeu cuidados paliativos nos últimos meses.

Durante todo o tratamento, manteve contato com seguidores e amigos pelas redes. Camila relatava os efeitos das sessões, publicava fotos no hospital e promovia campanhas de doação de sangue —às vezes em primeira pessoa, outras por meio da mãe, que assumia o perfil nos períodos críticos.

Influência nas redes

Camila acumulava mais de 20 mil seguidores no Instagram, onde narrava sua experiência como paciente oncológica. Os conteúdos incluíam vídeos, textos reflexivos e fotos com estética country. Ela falava abertamente sobre os procedimentos e o impacto do tratamento no corpo e na rotina.

Nos últimos dias, anunciou que seria sedada e que a mãe seguiria com as atualizações. A postagem foi feita com foto no leito, acompanhada de despedida. A carta escrita por ela foi publicada no dia seguinte, com mensagem de agradecimento e incentivo para que os seguidores não se entregassem. Ela morreu na manhã de ontem.

O velório aconteceu no Cemitério Parque Gramado, em Americana, com trajes claros a pedido de Camila. Familiares, amigos e representantes dos rodeios estiveram presentes. A jovem havia pedido que os convidados evitassem roupas pretas.

A mãe de Camila, Patrícia Trevisol, agradeceu pelas homenagens em vídeo publicado nos stories. "Obrigada a todos pelas mensagens, pelas visitas, por conseguirem tirar um tempinho para dar o último adeus", disse após o velório.

O Clube dos Cavaleiros de Americana divulgou nota oficial lamentando a morte da Rainha Inspiração 2025. A entidade destacou a participação de Camila no evento e sua postura diante da doença. "Foi um exemplo de força e luz", diz o comunicado.