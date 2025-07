'Presença de Anita': Minissérie da Globo ainda perturba, 24 anos depois

Em 2001, a cultura audiovisual brasileira ganhou sua Lolita na figura da adolescente sedutora Anita, que surgiu na tela da TV na pele da revelação Mel Lisboa. Minissérie exibida tarde da noite pela Globo, causou furor entre os telespectadores.

Escrita por Manoel Carlos a partir do livro homônimo de Mário Donato, "Presença de Anita", a produção tem alguns acertos. Um deles é colocar no papel do homem maduro seduzido pela ninfeta o então galã José Mayer, repetidamente utilizado na emissora para papéis de garanhão insaciável. É divertido vê-lo completamente seduzido pela menina.

Há também a boa escolha de Helena Ranaldi como a mulher do personagem de Mayer. É uma atriz muito bonita e subestimada pela crítica. Ela se sai bem no papel da mulher traída que não sabe direito o que fazer.

E, claro, o esplendor de Mel Lisboa, uma fúria sexual juvenil necessária para disparar toda a tensão que faz as pessoas grudarem na minissérie até o final.

"Presença de Anita", 2001

Direção Ricardo Waddington

Elenco Mel Lisboa, José Mayer, Helena Ranaldi

Classificação 16 anos

Onde Globoplay (Trailer)

Rami Malek faz um curso intensivo para espião

Rami Malek é um decodificador da CIA que tem sua mulher morta numa ação terrorista na Inglaterra. Sem nunca ter saído para uma missão de campo, nem sequer usado uma arma, ele vai atrás dos assassinos dela. Ele tem ajuda de um "professor" de espionagem, um agente veterano vivido por Laurence Fishburne. Mas o vingativo decifrador de códigos se revela uma máquina mortífera. Um filme de ação confortável em seus clichês. "Operação Vingança", 2025 | Direção - James Hawes | Elenco - Rami Malek, Laurence Fishburne | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+

Rita Lee conta sua própria história em documentário

Cresce cada vez mais o número de documentários produzidos sobre Rita Lee. Parece que todo mundo quer mostrar como enxerga uma figura tão fascinante na cultura brasileira. O diferencial positivo de "Ritas" é que, na contramão da maioria do material produzido sobre ela, abre mão de colecionar opiniões de familiares, amigos e críticos sobre a cantora e deixa que o próprio discurso dela conte sua história. "Ritas", 2025 | Direção - Oswaldo Santana, Karen Harley | Elenco - Rita Lee, Roberto de Carvalho, Arnaldo Baptista | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+, Amazon Video

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Marvel volta a derrapar com o novo "Quarteto Fantástico"

Chegou aos cinemas a quarta formação do Quarteto Fantástico. Há um filme obscuro de 1994, de baixo orçamento, e duas versões mais recentes, de 2005 e 2015. É um filme pior do que o outro.

Eis que surge a mais nova investida da Marvel, que tenta acertar logo na escalação do "casal fantástico". O querido de todo mundo Pedro Pascal interpreta Reed Richards, e a sempre interessante Vanessa Kirby faz Sue, a Mulher Invisível. Como Tocha Humana e o Coisa, dois desconhecidos, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. A produção surpreende com o visual de roupas e carros dos anos 1950 misturado a prédios futuristas em Nova York,, mas não é uma coisa que o filme saiba desenvolver.

E é difícil desenvolver qualquer coisa com um roteiro tão ruim, que foca a gravidez de Sue e a ameaça de Galactus devorar a Terra. Mas falta ação. E o Tocha Humana vive um romance morno com a Surfista Prateada. Sim, eles mudaram o gênero do icônico Surfista Prateado. É muito erro num filme só, mas todo mundo quer ver.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", 2025

Direção Matt Shakman

Elenco Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Cinco ótimas atrizes dando vida a personagens fascinantes. Essa produção espanhola é um painel de mulheres manipuladas e oprimidas por machos tóxicos. Aos poucos, as histórias individuais vão se entrelaçando, oferecendo às mulheres a chance de formar um grupo de resistência contra as situações extremas a que são submetidas. Brilha na tela Ana Torrent, intérprete de Rosa, que há 50 anos era a atriz mirim revelada em "Cria Cuervos", de Carlos Saura. "Fúria", 2025 | Criação - Felix Sabroso | Elenco - Ana Torrent, Carmen Machi | Classificação - 16 anos | Onde - HBO Max

PARA MARATONAR

"The Walking Dead" é um fenômeno do streaming e seu spin-off "Dead City" faz jus à série original. Ao colocar Maggie e Negan dentro de uma Manhattan pós-apocalíptica isolada do resto do mundo e repleta de mortos-vivos, a história cria um microcosmo de regras próprias onde o casal protagonista luta para sobreviver. A segunda temporada começou a ser distribuída, por isso a ordem é maratonar a primeira. "The Walking Dead: Dead City", 2023-2025 | Criação - Eli Jorne | Elenco - Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Shampoo"?

Esse filme surgiu de uma brincadeira entre produtores. Se era praticamente uma unanimidade que os cabeleireiros mais badalados de Beverly Hills eram gays, a presença de um hetero predador entre eles o transformaria no conquistador de todas as mulheres ricas e bonitas.

Para completar a brincadeira sexista, que tal colocar no papel principal o ator que tinha então a fama de maior garanhão de Hollywood? Warren Beatty era o nome dele. A seu lado, lindas atrizes do momento, como Julie Christie e Goldie Hawn. E assim foi escrito "Shampoo", para ser um filme de humor raso.

Mas aí a direção caiu nas mãos de Hal Ashby (1929-1988), diretor de muita sensibilidade e criador de longas marcantes como "Ensina-me a Viver" (1971) e o clássico antibélico "Amargo Regresso" (1979). Ashby subverteu o enredo e injetou dúvidas existenciais no personagem de Beatty. O que era para ser comédia se transformou em retrato de uma geração questionando seus papéis sexuais.

"Shampoo", 1975

Direção Hal Ashby

Elenco Warren Beatty, Julie Christie, Goldie Hawn

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, HBO Max (Trailer)

Saiu em Splash...

"Quarteto" é tímido, mas certeiro no coração

Claramente a Marvel está correndo atrás da própria glória perdida, mostrando um esforço em se repetir sem parecer que está se repetindo. Cravar que "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" é melhor do que todas as encarnações anteriores do Quarteto no cinema é acusar o óbvio. Mas o longa sofre de falta de foco. Embora "Primeiros Passos" tenha os ingredientes em mãos, o bolo ainda fica solado.

Ator de "Um Lobo entre os Cisnes" nunca tinha feito balé

Chega aos cinemas "Um Lobo entre os Cisnes", cinebiografia sobre Thiago Soares, jovem do subúrbio carioca que vingou no balé clássico e se tornou o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. "É um filme lindo por vários motivos: um belo drama biográfico sobre uma figura brasileira que é uma das maiores do mundo no balé clássico", avalia Flavia Guerra no Plano Geral. O filme mostra o comecinho dessa carreira.

Com roteiraço, "Ruptura" sai na frente no Emmy; veja favoritos

Das produções indicadas ao Emmy 2025, há uma que se destaca: a segunda temporada de "Ruptura", com 27 indicações. A série de ficção científica acompanha funcionários de uma empresa submetidos a um procedimento para separar memórias pessoais e de trabalho. "Ela voltou entregando respostas de questões que ficaram abertas. Tem episódios delirantes e incríveis", avalia Thiago Stivaletti.