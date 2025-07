Noiva de Oruam expõe opinião do sogro, Marcinho VP, sobre prisão do filho

Fernanda Valença, 24, manifestou-se sobre a prisão de seu noivo, Oruam, 24, na tarde de anteontem.

O que aconteceu

A estudante universitária acusou os policiais de comportamento intimidador e abusivo durante operação na residência do casal. "A forma como alguns dos policiais se comportaram foi completamente invasiva. Não havia qualquer consideração pela dignidade de quem estava ali, apenas um comportamento agressivo e intimidatório", criticou ela, por meio de texto publicado no Instagram. "[Apenas] dois [agentes] demonstraram uma postura profissional, cientes da gravidade da situação e do impacto de suas ações."

Fernanda acusou os agentes de ameaçarem a ela e até à sua cadela de estimação com armas de fogo. "Antes mesmo de adentrar o imóvel, apontaram uma arma para a cabeça do Mauro [nome real de Oruam], o que causou grande desespero. Apontaram um fuzil para minha cachorra, que estava latindo, e entraram em quartos sem a minha autorização ou qualquer acompanhamento. Ao tentar entender o que estava acontecendo, coloquei a cabeça para fora da janela e, para minha surpresa, um fuzil foi apontado para mim."

Ela acrescentou ainda que o pai de Oruam, Marcinho VP, 55, desgostou-se muito com a notícia da prisão do filho. "Contrariamente ao que muitos pensam, meu sogro não se alegra com nenhuma dessas notícias. Ele e minha sogra [Márcia Gama, 49] lutaram incansavelmente ao longo de suas vidas para que seus filhos mudassem o destino da família. No entanto, isso nunca impediu os tormentos psicológicos constantes que eles enfrentaram ao longo do tempo."