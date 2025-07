Diplomata e na versão Monalisa: as curiosidades sobre famoso boneco Labubu

O que começou como uma simples ilustração em 2015 se transformou em uma verdadeira febre global. Labubu, a adorável criatura élfica criada pelo artista Kasing Lung, ganhou vida por meio das miniaturas da Pop Mart em 2019 e, desde então, vem encantando celebridades e colecionadores ao redor do mundo.

Com seu sorriso travesso, orelhas pontudas e olhos grandes, esse bonequinho de vinil conquistou um lugar especial no coração de milhões.

Labubus são difíceis de se encontrar no Brasil Imagem: Reprodução web / PHOTO: KUA CHEE SIONG

O que é

O Labubu foi criado pelo designer Kasing Lung. Ele é um artista nascido em Hong Kong e criado na Holanda.

Ele se inspirou em contos de fadas nórdicos para criar o universo de "The Monsters", onde o Labubu é um dos personagens. A série começou como livros ilustrados e, posteriormente, ganhou versões em bonecos colecionáveis, lançados pela Pop Mart, empresa especializada em caixas surpresa.

Labubu faz parte de uma tribo élfica composta somente por meninas, incluindo sua líder Zimomo e a melhor amiga Mokoko. Enquanto isso, personagens como Tycoco, seu "namoradinho", pertencem a outros grupos.

Com apenas 15 centímetros de altura, Labubu conquista pela combinação única de características: seu visual que mistura fofura com um ar malicioso, os materiais de qualidade (vinil, PVC e poliéster) e a personalidade cativante descrita como "de bom coração, mas sempre acabando em confusão sem querer".

A variedade de edições disponíveis —desde as básicas da linha Exciting Macaron até as temáticas de sereia, princesa e Halloween— alimenta o desejo dos colecionadores.

Diplomacia

A popularidade da monstrinha alcançou patamares tão altos que ela foi nomeada embaixadora do turismo da China, chegando a fazer uma viagem oficial à Tailândia com direito a um humano fantasiado da personagem.

Fama

O momento decisivo para a fama global de Labubu veio em abril de 2024, quando Lisa, do grupo BLACKPINK, postou fotos com sua miniaturinha. As imagens viralizaram instantaneamente, transformando a criaturinha em um verdadeiro objeto de desejo.

Desde então, celebridades como Rihanna, Dua Lipa, Marina Ruy Barbosa e Virginia apareceram publicamente com suas Labubus, solidificando ainda mais o status da personagem como ícone pop.

Marina Ruy Barbosa com seu Labubu na China Imagem: Reprodução/Instagram

Com a fama, veio o inegável sucesso financeiro: a Pop Mart já faturou mais de US$ 2,3 bilhões com a venda dos monstrinhos. E o encanto parece longe de acabar, alimentado pela combinação perfeita entre a estética kawaii e a tendência ugly-cute que valoriza personagens estranhamente adoráveis.

Exclusividade

O livro infantil que conta a origem da personagem, "The Monsters", se tornou um item raríssimo, com edições em inglês vendidas por centenas de dólares em sites de revenda.

A Pop Mart já realizou parcerias exclusivas com marcas e instituições famosas, incluindo uma colaboração especial com o Museu do Louvre que resultou na edição limitada Labubu Monalisa.

No entanto, adquirir uma Labubu original não é tarefa fácil, especialmente no Brasil. Sem representação oficial da Pop Mart no país, os interessados precisam recorrer a importadoras e revendedores, onde os preços começam em R$ 250 e podem chegar a impressionantes R$ 7.000 para edições especiais, como a colaboração com One Piece.

O fenômeno gerou até um mercado paralelo de réplicas —o já famoso Lafufu— exigindo cuidado redobrado na hora da compra.

Lafufu é a versão falsificada do Labubu Imagem: Reprodução/ X

Adjetivo

O Labubu originou até um novo adjetivo. É fácil encontrar alguém chamado outra pessoa de "labubônico".

No dicionário informal, "labubônica" é um adjetivo: pessoa que está no "hype", na moda, bombando. É também uma referência a alguém que está no centro das atenções, muito comentada, mas não necessariamente por algo bom.

O adjetivo "labubônica" vem do Labubu, boneco com aparência "monstruosa", que virou chaveiro e item de coleção de celebridades. Com dentinhos afiados, olhos grandes e pelo colorido, o boneco dividiu os corações da internet.

O hype do bonequinho já está na bolsa e na ponta da língua das celebridades. Marina Ruy Barbosa e Virginia Fonseca já colocaram Labubus em suas bolsas, enquanto Debora Bloch, intérprete de Odete Roitman em "Vale Tudo", usou o termo ao responder um elogio de Alice Wegmann.