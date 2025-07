Hulk Hogan, que ajudou a transformar a luta livre profissional em espetáculo de bilhões de dólares, morre aos 71 anos

Por Rocky Swift

(Reuters) - Hulk Hogan, o astro americano dos esportes e do entretenimento que transformou a luta livre profissional em um fenômeno global e apoiou Donald Trump para presidente, morreu aos 71 anos de idade, informou a World Wrestling Entertainment nesta quinta-feira.

"A WWE está triste em saber que Hulk Hogan, do Hall da Fama da WWE, faleceu. Uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop, Hogan ajudou a WWE a alcançar o reconhecimento global na década de 1980", disse a WWE no X. A causa da morte não foi informada.

O gigante loiro e bronzeado como mogno tornou-se o rosto da luta livre profissional na década de 1980, ajudando a transformar o combate simulado de um espetáculo decadente em um entretenimento familiar que vale bilhões de dólares.

Um momento importante dessa evolução ocorreu na extravagância da WrestleMania 3 em 1987, quando Hogan ergueu o colega lutador André the Giant diante de um Pontiac Silverdome lotado em Michigan para um estrondoso body slam no francês.

Hogan transformou sua fama na luta livre em uma carreira menos bem-sucedida em Hollywood, estrelando filmes como "Rocky 3" e "Santa With Muscles", mas continuou voltando aos ringues enquanto seu corpo permitiu.

Em 2024, ele compareceu à Convenção Nacional Republicana para endossar a candidatura presidencial de Trump, que na década de 1980 havia sido anfitrião de WrestleManias encabeçadas por Hulk. Hogan disse que tomou a decisão de apoiar o candidato republicano depois de ver sua reação combativa e de bater o punho diante de uma tentativa de assassinato durante a campanha.

"Deixe a Trumpamania correr solta, irmão!" Hogan gritou para uma multidão que aplaudia, arrancando sua camisa para revelar uma camiseta regata de Trump. "Deixem a Trumpamania governar novamente!"

TORNANDO-SE 'HULK'

Nascido Terry Gene Bollea em Augusta, Geórgia, em 11 de agosto de 1953, o futuro Hulk e sua família logo se mudaram para a região de Tampa, Flórida. Após o ensino médio, ele tocou baixo em bandas de rock da região, mas sentiu-se atraído pelo cenário de luta livre em alta na Flórida na década de 1970.

Muitos dos detalhes de sua carreira eram exageros do showbusiness, representativos das linhas tênues entre fato e ficção na luta livre.

Seu primeiro treinador teria quebrado a perna de Hogan para dissuadi-lo de entrar no negócio, mas ele continuou lutando, treinando com pesos e -- ele admitiu mais tarde -- usando esteroides anabolizantes. Ele ganhou notoriedade quando seus bíceps se transformaram no que ele apelidou de "pítons de 24 polegadas".

O apelido "Hulk" veio de comparações com o herói dos quadrinhos retratado na TV na época. Ele acabaria pagando royalties à Marvel Comics durante anos. O apelido "Hogan" foi uma invenção do promotor Vincent J. McMahon, proprietário da World Wrestling Federation (WWF), que queria um representante irlandês entre seus astros.

Sua aparição como o lutador Thunderlips no filme "Rocky 3", no qual ele ofuscou o protagonista Sylvester Stallone, levou Hogan ao sucesso. Ao retornar à WWF, agora controlada pelo filho de McMahon, Vincent K., ele derrotou o Iron Sheik em 1984 e conquistou o campeonato mundial, um cinturão que manteve por quatro anos.

Hogan tornou-se um nome conhecido, aparecendo na capa da revista Sports Illustrated e atuando ao lado de estrelas da cultura pop, como o Sr. T. A WWF passou a dominar a luta livre, ancorada por seus eventos anuais de pay-per-view da WrestleMania.

ENFRENTANDO "THE ROCK"

Mais tarde, ele se juntou ao concorrente World Championship Wrestling, trocando o collant amarelo que era sua marca registrada pelo preto e assumindo a persona do vilão "Hollywood" Hogan, o líder de uma gangue de violadores de regras conhecida como New World Order. O truque revigorou sua carreira.

Hogan acabou retornando à WWF, hoje conhecida como WWE, e enfrentou Dwayne "The Rock" Johnson na WrestleMania em 2002.

"Estou em melhor forma do que ele", disse Hogan à Reuters na época, cinco meses antes de seu 50º aniversário. "Ficarei ao lado de The Rock e farei uma pose com ele se ele quiser." No final, The Rock venceu a luta.

Hogan foi introduzido duas vezes no Hall da Fama da WWE e se referia a si mesmo como o "Babe Ruth" da luta livre -- em homenagem ao famoso jogador de beisebol do New York Yankees.

Mas o apoio de Hogan a Trump em 2024 não foi bem aceito por todos os fãs de luta livre, e ele também enfrentou outras controvérsias. O site de fofocas Gawker foi fechado depois de publicar partes de uma fita de sexo entre ele e a esposa de um amigo, e Hogan processou-o por questões de privacidade, ganhando uma sentença de US$140 milhões.

Em 2015, ele foi suspenso pela WWE depois que outra gravação clandestina revelou que Hogan havia usado uma injúria racial. Ele foi reintegrado em 2018.

Ele foi casado três vezes e teve dois filhos, que estrelaram ao lado dele e da primeira esposa Linda em um reality show de 2005-2007, "Hogan Knows Best".