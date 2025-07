Grupo de rap Kneecap é vetado na Hungria antes de show no Festival Sziget

BUDAPESTE (Reuters) - A Hungria proibiu o grupo de rap irlandês Kneecap de entrar no país para se apresentar no Festival Sziget, acusando a banda de usar discurso de ódio antissemita e de elogiar o grupo militante Hamas, disse um porta-voz do governo na quinta-feira.

Kneecap, banda de Belfast que regularmente exibe mensagens pró-palestinas durante seus shows, causou polêmica em outros lugares nos últimos meses, inclusive no Festival Glastonbury do Reino Unido em junho, quando seu vocalista -- conhecido pelo nome artístico Mo Chara -- acusou Israel de cometer crimes de guerra.

"O governo da Hungria proibiu o Kneecap de entrar no país e de se apresentar no Sziget... citando como justificativa o discurso de ódio antissemita e o elogio aberto ao Hamas e ao Hezbollah", escreveu o porta-voz do governo, Zoltan Kovacs, em um post no X.

Mais tarde, Kovacs publicou as cartas oficiais das autoridades de imigração proibindo a banda por três anos, alegando que a entrada deles "ameaçaria seriamente a segurança nacional".

Em maio, Mo Chara foi acusado de crime de terrorismo no Reino Unido por supostamente exibir uma bandeira em apoio ao Hezbollah, apoiado pelo Irã. Ele nega o delito.

Representantes do Kneecap não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A banda já disse anteriormente que seus membros não apoiam o Hamas ou o Hezbollah e que condena "todos os ataques a civis, sempre".

O governo da Hungria já havia solicitado aos organizadores do festival que retirassem o Kneecap da programação do evento de uma semana, que atrai centenas de milhares de amantes da música para uma ilha no rio Danúbio todos os anos.

Mais de 150 artistas e personalidades culturais, incluindo o diretor ganhador do Oscar Laszlo Nemes Jeles, também assinaram uma petição protestando contra a apresentação do Kneecap planejada para 11 de agosto.

Os organizadores do Sziget emitiram uma declaração chamando a proibição do governo de "uma medida sem precedentes que acreditamos ser desnecessária e lamentável".

"Os valores do Festival Sziget significam que condenamos o discurso de ódio, ao mesmo tempo em que garantimos o direito fundamental à liberdade de expressão artística para todos os artistas. O cancelamento da cultura e os boicotes culturais não são a solução", disseram eles.

Outros artistas do Sziget deste ano incluem Post Malone, Shawn Mendes e Charli XCX.

(Reportagem de Anita Komuves e Krisztina Than)