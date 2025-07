Gilberto Gil homenageia Preta: 'Sempre tive orgulho e vou ter para sempre'

Gilberto Gil, 83, prestou uma homenagem à Preta Gil, que morreu no domingo aos 50 anos.

O que aconteceu

O artista publicou um trecho em que Preta explicava que cantava suas músicas na turnê ao lado do pai por incentivo dele. "Ele falou: 'cante suas músicas. É uma forma também dele mostrar o quão orgulhoso ele é".

Na sequência, os dois dividem o palco e a artista canta "Vá se Benzer". "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", escreveu Gil.

Velório e cremação

O corpo de Preta Gil será velado em cerimônia aberta ao público amanhã, no Theatro Municipal do Rio, região central da cidade, das 9h às 13h. "Celebraremos sua vida, arte e legado", diz publicação nas redes sociais.

Após o velório, o corpo de Preta Gil será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos. Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil à reportagem.

A última cerimônia de despedida vai acontecer no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio, 15h às 17h. A cantora morreu no último dia 20, aos 50 anos, em virtude de um câncer de intestino.