Prova em divórcio? Justa causa? As implicações de flagra como do Coldplay

O flagra do CEO da empresa Astronomer "agarradinho" com a chefe do RH da empresa em um show do Coldplay movimentou as redes sociais na última semana, rendendo memes e imitações.

O episódio ganha contornos legais quando Andy Byron, o CEO, renuncia ao cargo, enquanto Kristin Cabot está "pendurada" por questões legais, segundo a imprensa americana. Além disso, ambos são casados e têm filhos, o que pode desencadear um processo de divórcio milionário dada a fortuna dos envolvidos, também divulgada por jornais internacionais.

No entanto, no Brasil, como uma gafe como essa poderia repercutir juridicamente na vida profissional e pessoal dos envolvidos? O Coldplay poderia ser responsabilizado pelo escândalo?

Entenda o que diz a lei

A traição flagrada em um evento público pode, sim, ser usada como prova em um processo de divórcio litigioso. "Qualquer prova lícita, inclusive imagens ou vídeos captados em locais públicos, pode ser usada para comprovar adultério ou violação dos deveres do casamento, como fidelidade e respeito, em um divórcio litigioso", diz a advogada de Família Fernanda Zucare, do escritório Zucare Advogados Associados.

Um vídeo viralizado pode ser uma prova relevante, principalmente se for possível comprovar a identidade dos envolvidos e a relação extraconjugal. O impacto também pode ser agravado pela exposição pública, abrindo margem para danos morais.

Para escapar da alegação de traição, os envolvidos precisariam comprovar que o vídeo estava "fora de contexto". A defesa teria que demonstrar o contexto exato e comprovar a ausência de uma relação afetiva entre o CEO e a chefe do RH.

A esposa traída também poderia mover uma ação por danos morais contra o marido e a amante em razão da exposição pública do caso. Já há decisões e interpretações que reconhecem o direito de indenização em casos de traição pública humilhante, principalmente se houver exposição na mídia e sofrimento psicológico evidente.

A infidelidade comprovada, porém, não interfere necessariamente na partilha de bens. No entanto, se gastos com a amante dilapidarem o patrimônio do casal, pode haver obrigação de compensação.

A traição também não necessariamente interfere na guarda dos filhos ou na regulamentação de visitas. Apenas em casos em que a conduta comprometer o bem-estar emocional das crianças. Se o CEO ou a diretora de RH tiverem usado recursos da empresa (como ingressos corporativos) para o encontro, isso pode afetar a divisão de bens ou gerar obrigações de indenização?

Um caso como esse pode, sim, gerar uma demissão por justa causa na empresa. Isso acontece quando há cláusulas claras no código de ética, especialmente em caso de exposição da marca, como aconteceu no show do Coldplay. É comum, no entanto, que empresas optem por demissões sem justa causa em situações como essas. Além disso, como o relacionamento aconteceu entre o CEO e uma subordinada, como a chefe do RH, pode haver uma presunção de assédio ou de uso abusivo de hierarquia, além de violação do compliance, o que deixa os envolvidos sujeitos a sanções trabalhistas e cíveis.

A depender, o Coldplay ou a jovem que divulgou o vídeo do flagra no TikTok poderiam ser processados pelo "casal". Isso se fosse comprovado que os envolvidos foram identificados indevidamente e sofreram danos às suas imagens. No entanto, como o evento era público, isso dependeria do entendimento de direito à imagem nessa situação.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) poderia ser acionada nesse caso. "A LGPD protege dados pessoais identificáveis. Se o vídeo permitir identificação e for usado sem consentimento, pode haver responsabilidade da mídia ou organizadores do evento. As consequências para quem viola a LGPD podem incluir multas administrativas, ações judiciais por danos morais e materiais, além de sanções como a suspensão das atividades que envolvam o tratamento de dados", explica a advogada.