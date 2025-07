Nos últimos dias, uma notícia movimentou a mídia nos Estados Unidos: o fim de The Late Show, talk show que marcou gerações ao longo de 33 anos no ar e que vinha sendo apresentado por Stephen Colbert desde 2015. Mais do que o encerramento de um programa, para a emissora aberta norte-americana CBS isso também representa o fim de um dos formatos mais tradicionais e prestigiados da TV dos Estados Unidos: o late-night —ou "tarde da noite", na tradução para o português.

O cancelamento, previsto para o fim da atual temporada —em maio de 2026— veio acompanhado de uma polêmica política. A Paramount Global, dona da CBS, está em processo de fusão com a Skydance, movimento que depende da aprovação da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Ou seja, do governo de Donald Trump. E o próprio presidente tem um processo aberto contra o grupo, em razão do que considera uma "edição enganosa" de uma entrevista de sua então adversária nas eleições, Kamala Harris, ao 60 Minutes, da CBS News.

O que se diz nos bastidores é que a decisão de retirar The Late Show do ar seria para calar uma das vozes críticas a Trump na TV norte-americana, justamente Stephen Colbert, e assim facilitar a fusão. O próprio político não demorou a cantar vitória nas redes sociais, enquanto Colbert atacou o presidente.

Nada disso estaria acontecendo se as próprias fundações dos programas de tarde da noite não estivessem abaladas —e, pelo jeito, é questão de tempo até ruírem de vez, tanto nos EUA quanto no Brasil. Contudo, o substituto já está aí, ainda que pouca gente tenha percebido.

Do céu ao inferno

Por décadas, a televisão norte-americana teve uma base bem estabelecida. Eram apenas três grandes redes abertas (ABC, CBS e NBC), que dominavam o panorama da mídia. De noite, os canais exibiam séries no chamado prime time (ou horário nobre, como falamos por aqui), o que seria o equivalente às nossas novelas. Depois havia sempre um noticiário local, e em seguida era exibido um talk show.

The Tonight Show com Johnny Carson foi o responsável por popularizar o formato na NBC: uma abertura com monólogo do apresentador, seguida por entrevistas com celebridades, piadas e números musicais. Logo, as emissoras concorrentes lançaram suas próprias versões. Com nomes como Jay Leno e David Letterman no comando nas décadas seguintes, os talk shows alcançaram tanto sucesso que surgiram programas ainda mais tarde na grade, ocupando a faixa pós-late-night.

Nos anos 1990 e 2000, David Letterman era um dos grandes rostos do late-night. Aqui, ele entrevista Evander Holyfield Imagem: Alan Singer/CBS/Divulgação

Acontece que o jogo virou nos últimos anos. A ascensão da internet com redes sociais, vídeos curtos e plataformas de streaming tirou o público da televisão tradicional. De acordo com levantamento divulgado pela Fortune no ano passado, a audiência de Colbert na CBS havia despencado 32% em apenas cinco anos. Já a receita, segundo a Guideline, caiu 10% nos oito primeiros meses de 2024.

The Tonight Show, agora apresentado por Jimmy Fallon na NBC, viu uma queda ainda maior em público: 41% entre a temporada 2018-2019 e 2023-2024, relata The Hollywood Reporter.

Hoje, esses programas são assistidos por algo entre 1,4 e 2,5 milhões de espectadores. Há uma boa sobrevida na internet, com cortes de entrevistas e monólogos que somam centenas de milhares —e, às vezes, milhões— de visualizações extras. Contudo, os ganhos financeiros no YouTube e em outras plataformas são bem menores.

E estamos falando de atrações caras e desgastantes. Em média, possuem 150 episódios por ano, em um custo —de acordo com o jornalista Matthew Belloni, do Puck— de US$ 100 milhões (mais de R$ 550 mi). A conta não está mais fechando.

O fim de um ecossistema

Por anos, o late-night servia como um trunfo na programação dos canais. Era como um encerramento alegre, ainda que algumas vezes ácido. Com produção quase que diária, podiam dialogar com as principais notícias recentes. Mais do que isso: traziam nomes famosos para bombar a audiência, muitas vezes respondendo à perguntas indiscretas ou fazendo brincadeiras inimagináveis para os espectadores.

Esses late-shows também serviam (e ainda servem) como vitrine para outras atrações do canal ou do próprio grupo de mídia. Um exemplo clássico: é quase certo que o astro do novo filme da Marvel Studios vá passar pelo sofá do Jimmy Kimmel Live!, da ABC. Afinal, está tudo sob o mesmo guarda-chuva —o da Disney.

Para quem trabalha com comunicação, colocar o autor de um livro, um político ou um executivo em um talk show é sempre uma grande meta. Só que todo esse sentido se perde se ninguém estiver do outro lado da tela.

Onde o público está?

Tanto ABC quanto NBC seguem com a sua interpretação para o tarde da noite —por enquanto. Este último canal é o único que continua com dois programas do tipo: além de The Tonight Show, conta também com Late Night (apresentado por Seth Meyers).

De forma mais ampla, o formato continua em uma versão mais política, principalmente na TV por assinatura. E há o fenômeno Last Week Tonight, no qual John Oliver reinventou o modelo, indo ao ar semanalmente na HBO e na HBO Max. Talk shows também sobrevivem na programação abraçando mais o formato de variedades nas manhãs, com The View (ABC) e o Today (NBC).

Todos eles competem contra um inimigo comum pela sua atenção: as telas pequenas de celulares e tablets —ou até a da própria televisão, quando você opta por assistir à Netflix ou ao YouTube.

O elenco do novo 'Quarteto Fantástico' em Jimmy Kimmel Live!, apresentado excepcionalmente por Alan Cumming Imagem: Reprodução/YouTube/ABC

Hoje, um artista não precisa de um canal aberto para promover o seu mais novo trabalho: ele ou ela já se hiperexpõe nas redes sociais, atingindo um público muito maior do que de Colbert ou Kimmel. E ainda que a televisão tenha o seu glamour, atualmente existem inúmeros podcasts (e a sua variação, os mesacasts) com entrevistas e comentários ácidos do noticiário.

O substituto

Segundo um estudo da Pew Research, de 2023, 23% dos podcasts mais populares nos EUA eram de entrevistas. The Joe Rogan Experience é um grande exemplo: é o mais ouvido do Spotify —e, apenas no YouTube, seus episódios completos chegam a ter audiência de mais de 10 milhões de visualizações, passando de 25 milhões em alguns casos.

E esta é a grande resposta: os talk shows estão morrendo porque ficaram ultrapassados. Mesmo que não tenham exatamente a mesma estrutura, os podcasts são os seus substitutos naturais.

A Netflix parece já ter percebido esse movimento. A pioneira do streaming tentou, por diversas vezes, reinventar o late-night, inclusive com a contratação de nomes como David Letterman e Norm MacDonald —mas nenhuma dessas iniciativas ganhou tração.

Em abril, no entanto, o co-CEO Ted Sarandos sinalizou, durante uma conferência com investidores e analistas, que a empresa está atenta à tendência. "À medida que a popularidade dos podcasts em vídeo cresce, suspeito que você verá alguns deles chegarem à Netflix", afirmou.

O desafio é como entregar esse conteúdo sem a vantagem da TV aberta linear, quando o público simplesmente sentava no sofá e consumia, de cabo a rabo, um grande sanduíche de séries, notícias, risadas e entrevistas.

E no Brasil?

O nosso país tem uma posição peculiar em toda essa discussão. Afinal, atrações de entrevistas tarde da noite nunca foram exatamente a nossa tradição.

O grande entusiasta do formato foi Jô Soares, que convenceu Silvio Santos a colocar no ar o Jô Soares Onze e Meia e, anos depois, estreou o Programa do Jô na TV Globo. Foram quase 30 anos no ar. Contudo, outras iniciativas do gênero não tiveram uma vida tão longeva.

Mesmo Conversa Com Bial, que seria o sucessor do humorista em termos de grade de programação, abandonou completamente o espírito dos talk shows noturnos, enveredando para entrevistas mais jornalísticas —como, durante muitos anos, Marília Gabriela fez.

'Lady Night': Tatá Werneck traz uma interpretação mais particular para o formato Imagem: Multishow/Ellen Soares

As exceções no Brasil são The Noite, com Danilo Gentili, e Lady Night, de Tatá Werneck. Apenas o primeiro, no entanto, segue mais de perto o modelo consagrado nos Estados Unidos. Já o da Tatá tem temporadas mais curtas e gira fortemente em torno da personalidade da apresentadora.

Enquanto isso, os podcasts em vídeo se consolidam no nosso país —tanto em audiência quanto em relevância. Flow e Podpah, nas últimas eleições presidenciais, contaram com longas entrevistas com candidatos, por exemplo.

Trata-se de uma transição, que ainda está no começo. Talvez o futuro não seja nem um lado, nem o outro, mas sim um híbrido. Uma mistura de Stephen Colbert com Joe Rogan, de um Igor 3K com Jô Soares.

E assim assistimos, aos poucos, à lenta e melancólica morte dos talk shows.

