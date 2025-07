Fernando Zor tem contas bloqueadas pela Justiça por dívida com seguidora

Fernando Zor, 41, teve contas bancárias bloqueadas pela Justiça de São Paulo em decorrência de uma dívida com uma seguidora, que persiste desde 2022.

O que aconteceu

Regiane Penha alega ter vencido um sorteio relacionado ao artista. Segundo a seguidora, ela deveria ser premiada com um Jeep Renegade, e entrou na Justiça para solicitar uma indenização de R$ 50 mil em danos morais. A Zor Produções e Participacões Ltda., empresa do músico, também é citada na ação.

Fernando Zor foi condenado a pagar R$ 10 mil em danos morais para Regiane em 2022. Pagamento não foi realizado pelo cantor e, em contrapartida, defesa da seguidora pediu para que os bens do artista fossem bloqueados — o que ocorreu no início de julho. A reportagem teve acesso os documentos.

O valor penhorado em contas bancárias de Fernando Zor permanece em sigilo. Conforme a decisão, o músico será intimado para se manifestar sobre o bloqueio. Dívida de Zor com a seguidora subiu para R$ 15,1 mil, conforme correção registrada no site oficial do TJSP.

Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa de Fernando Zor. A reportagem será atualizada caso a equipe do músico se manifeste sobre o bloqueio de contas.