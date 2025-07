Corpo de Preta Gil e família da artista chegam ao Brasil

O corpo de Preta Gil chegou ao Brasil hoje após a morte da cantora nos Estados Unidos no domingo.

Flora Gil, Francisco Gil e Sol de Maria, respectivamente a madrasta, o filho e a neta de Preta Gil, também desembarcaram hoje no Brasil.

O que aconteceu

Os familiares da cantora desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O corpo da artista estava no mesmo avião, confirmou a assessoria de imprensa dela.

Flora Gil e Sol de Maria, madrasta e neta de Preta de Gil Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Francisco Gil e Flora Gil Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Francisco e Flora Gil Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Velório e cremação

O corpo de Preta Gil será velado em cerimônia aberta ao público amanhã, no Theatro Municipal do Rio, região central da cidade, das 9h às 13h. "Celebraremos sua vida, arte e legado", diz publicação nas redes sociais.

Após o velório, o corpo de Preta Gil será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos. Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil à reportagem.

A última cerimônia de despedida vai acontecer no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio, 15h às 17h. A cantora morreu no último dia 20, aos 50 anos, em virtude de um câncer de intestino.