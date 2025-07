Eliana mostra alça da calcinha no Saia Justa: 'Às vezes uso, às vezes não'

No Saia Justa de ontem, as apresentadoras comentaram como equilibrar conforto e beleza. No meio do papo, Eliana mostrou a alça da calcinha para tornar a conversa mais visual.

O que aconteceu

Bela Gil disse nunca usar lingerie bege. Nesse momento, Eliana deu uma conferida na própria peça íntima.

Eliana mostrou alça da calcinha no Saia Justa Imagem: Reprodução/GNT

A apresentadora disse que varia o "look". "Eu também alterno, às vezes uso calcinha, às vezes não", contou, arrancando risadas das colegas e de Sheron Menezzes, convidada da noite.