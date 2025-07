De Virginia a Tatá Werneck: os famosos que usam esperma de salmão no rosto

O uso do esperma de salmão para tratamentos estéticos se tornou a nova febre entre os famosos, que recorrem ao método para deixar a pele renovada e radiante.

Médicos dermatologistas usam o PDRN, um polinucleotídeo derivado do DNA do salmão, para reparar e regenerar a pele, além de propiciar maior hidratação e luminosidade. Veja os famosos que se tornaram adeptos do esperma de salmão.

Juliette

Juliette passa esperma de salmão no rosto Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora e ex-bbb disse que recorreu ao procedimento para regenerar a pele. "Vem aí uma cara nova", disse ela ao contar a novidade para os fãs.

Tatá Werneck

Tatá Werneck Imagem: Reprodução/Instagram

Humorista disse rejeitar tratamentos mais invasivos, mas admitiu ser adepta do esperma de salmão. "Nunca fiz botox, nem preenchimento, porque não sou uma pessoa imediatista. Busco procedimentos a longo prazo que vão regenerar minha pele", explicou.

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia Imagem: Reprodução/Instagram

Influenciador investiu no tratamento facial com PDRN. Ele contou que é para o estímulo de colágeno, elastina e melhorar a saúde da pele.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston Imagem: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Atriz norte-americana já fez esse procedimento, mas admitiu não ter visto muita diferença. "Primeiro, eu perguntei: 'é sério?' Como vocês tiram o esperma do salmão?'", explicou ela ao Wall Street Journal.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram

Influenciadora é outra que recorreu ao procedimento sensação entre os famosos. "Vamos desinflamar minha pele... Passando o tão famoso esperma de salmão... Aí e loucura. Me mimei", contou quando aplicou produto.

Gkay

Gkay Imagem: Gonçalo Silva/Divulgação

Adepta de procedimentos estéticos, Gkay usou e aprovou o PDRN. "Olha minha pele, já está com viço. Laser babado. Estou chocada. O resultado é imediato", afirmou ao aplicar em seu rosto.

Esperma de salmão

A substância PDRN (Polideoxirribonucleotídeos) tem sido utilizada em tratamentos estéticos para melhorar a pele. O PDRN é extraído do DNA do esperma do salmão e pode ter propriedades que rejuvenescem, oxigenam e regeneram a pele.

Nada tem a ver com passar peixe no rosto como alguns podem imaginar. "O PDRN é um ativo biológico, onde o DNA é extraído do sêmen do salmão que, depois, passa por um processo de purificação e o produto final é então usado nas formulações", afirma a Splash a biomédica esteta Viviane Rodrigues, responsável técnica pela Face Doctor.

Apesar de o procedimento fazer sucesso entre as celebridades, é preciso tomar cuidado com alergias. "Por ser um produto biológico e derivado de frutos-do-mar, pessoas com alergia precisam ser alertadas das possíveis reações alérgicas, e são contra indicadas ao tratamento", ressalta a especialista.