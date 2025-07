Carol: 'Quero que Dhomini tenha a dor de cabeça em responder processo'

Carol e Dhomini protagonizaram um dos grandes embates da edição deste ano do "Power Couple". Ele chegou, inclusive, a perder o controle e precisar ser contido pela produção do programa. Durante uma conversa com o Central Splash nesta quinta-feira (24), ela e seu marido, Radamés, relembram a experiência e falam sobre como estão sendo aconselhados juridicamente.

Depois de terem vencido o programa, Carol e Radamés dizem que estão sendo assessorados por uma equipe jurídica, especialmente se tratando sobre as brigas com Dhomini e sua esposa, Adriana, que ficaram em segundo lugar. Carol confessa que chegou a se sentir insegura dentro da casa, mas estava pronta para brigar fisicamente, caso fosse necessário.

Se ele viesse para cima de mim, eu ia para cima dele (…) A gente ia sair na porrada. Ele ia me machucar? Provavelmente sim, claro que sim. Mas eu ia sair na porrada. A partir do momento em que ele vem me agredir, eu preciso me manifestar (…) Provavelmente os dois seriam expulsos

Carol sobre embate com Dhomini no Power Couple

Sobre um possível processo, Carol garante que não está interessada em tirar dinheiro de Dhomini, mas causar uma "dor de cabeça" para ele. Ela conta que está aguardando a orientação jurídica, mas que gostaria de entrar na Justiça sim.

O que ele cometeu foi uma violência contra a mulher. Para mim, toda ação tem uma consequência, e enquanto a gente deixar essas pessoas impunes eles vão achar que podem tudo (…) Quero dinheiro não. O que eu quero é que ele tenha a dor de cabeça agora de ter que responder um processo, por exemplo.

Carol sobre embate com Dhomini no Power Couple

