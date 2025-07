Filho único de Caco Ciocler trabalha em plantação de maconha no Canadá

Bruno Ciocler, 28, é filho de Caco Ciocler com a atriz Lavínia Lorenzon.

Ele trabalha numa plantação de maconha no Canadá. Em uma publicação no Instagram, refletiu sobre as leis relacionadas à planta: "No Brasil eu era um criminoso. No Canadá sou um 'cidadão de bem'. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não têm acesso".

Nas redes sociais, ele dá dicas sobre o cultivo da Cannabis. Bruno posta conteúdos falando sobre controle de pragas, aumento da produtividade e momento certo de colheita.

Bruno é casado e pai de Elis, de seis anos. "Bem-vinda ao mundo, minha neta. Estou louco para te mostrar as coisas incríveis que tem por aqui", escreveu Caco, então com 46 anos, no Instagram quando a neta nasceu.

Caco Ciocler se casou novamente no ano passado e não sabe se quer ter mais filhos. "Às vezes, acho que seria uma experiência linda ter um filho nesta fase mais madura. O Bruno, meu primeiro filho, nasceu quando eu tinha 24 anos. Eu era muito novo. Penso como seria bacana ter um filho agora. Seria uma experiência diferente. Por outro lado, sinto que com essa maturidade também vem uma certa preguiça. Criança demanda muita energia. Não sei sinceramente se tenho uma energia deste tamanho", refletiu em entrevista à revista Quem em abril de 2024.