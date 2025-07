'Nunca amei das maneiras que vejo nos filmes', desabafa Bianca Andrade

Bianca Andrade, 30, está feliz da vida no romance com o ator Diego Cruz, 29. A influenciadora digital, no entanto, tratou de esclarecer que não vive um amor de cinema.

O que aconteceu

A ex-participante do BBB 20 (Globo) revelou que ficou reflexiva sobre as formas de amar após a sessão com psiquiatra. "Eu falei: 'Cara, já que elas gostam muito que eu fale sobre vulnerabilidade em relacionamento amoroso, que é uma pauta que tem pouco tempo que eu falo, boa, vou hablar!'. Vamos lá, vou abrir o coração, hein?".

Espero que vocês me recebam bem, igual das últimas vezes, que eu fiquei até chocada. Falei: 'Gente, o TikTok, a galera é mais querida, né?'

Influenciadora digital confidenciou que sofreu por anos com a aversão a relacionamentos. "Minha psiquiatra falou assim: 'Bia, vamos entender por que você tem essa aversão a namoro, e agora você está se permitindo e tudo mais. De onde vem isso?'. Pra quem não sabe, eu já declarei várias vezes que não gostava de namorar. Eu sempre tento, né, porque acho o amor muito bonito, mas toda vez eu meio que empacava".

E uma coisa que eu falei do fundo do meu coração pra ela, que é super íntimo, é que eu nunca senti essa sensação de amor como se fosse faltar o ar, sabe? Igual vejo muitas amigas minhas falando que sentem. Não é que eu nunca tenha amado na vida. Eu já amei, profundamente. Tive um filho, tive um relacionamento, já tive outros relacionamentos também com pessoas muito legais, que eu me envolvi de verdade durante anos. Não é essa a questão. Eu amei, mas nunca amei da maneira que vejo nos filmes, sabe? Aquela coisa de 'Meu Deus, se terminar comigo, vou morrer'.

Ela afirmou que se encontrou no assunto sobre paixão após entender que sua forma de amar não é a convencional vendida na televisão. "Isso que eu vou falar agora, acho que muita gente vai se identificar. Sabe essas frases clichês que a gente fala quando está apaixonado? 'Você é tudo na minha vida', 'eu te amo mais que tudo'... Eu me incomodo quando a pessoa me fala isso, sempre trago isso para ela: 'Cara, eu te amo, mas você não é a coisa que eu mais amo na vida. Eu sou mãe, eu me amo, amo meus sonhos'.