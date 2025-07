Amigos e fãs se despedem de Preta Gil nesta sexta-feira; Veja detalhes sobre o velório

O velório de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro da cidade. A despedida será aberta ao público das 9h às 13h. A escolha do local foi um pedido da própria artista, que considerava o espaço simbólico para sua trajetória artística e pessoal. Preta Gil morreu no domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York.

São esperados no velório nomes como Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pais da cantora que já estão no Rio de Janeiro, a madrasta Flora Gil e o filho Francisco Gil, que chegaram no Brasil na manhã desta quinta-feira, 24, no mesmo voo que trouxe o corpo de Preta dos EUA, a neta Sol de Maria, além dos outros seis irmãos da artista.

O ator Otavio Muller, ex-marido e pai do único filho de Preta, também deve comparecer à cerimônia. Entre os amigos da família, são esperados nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, Ana Carolina, Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Marina Morena, Gominho, Jude Paulla e outros diversos famosos que se despediram da amiga nas redes sociais.

A cerimônia oficial de despedida de Preta Gil vai alterar a programação do teatro e também afetará o trânsito no entorno, que terá desvios de acordo com informações já divulgadas pela prefeitura da cidade onde a cantora e empresária nasceu em 1974. Veja aqui como será o esquema de trânsito.

Corpo será cremado

Após o velório, o corpo seguirá em cortejo fúnebre até o Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde ocorrerá uma segunda cerimônia fechada, reservada à família e amigos, entre 15h e 17h. O corpo será cremado, seguindo outro desejo de Preta Gil.

Sem trio elétrico

A família Gil também esclareceu que não haverá trio elétrico ou apresentações musicais na despedida de Preta. A confirmação esclarece rumores surgidos após a circulação de uma entrevista antiga da artista, em que ela comentava com bom humor o desejo de ter uma despedida em clima de festa, com direito a trio elétrico.

"O meu funeral, já falei. Quero que seja uma micareta real. Se Ivete for depois de mim, bota ela, mesmo velha, gagá, em cima do trio", disse Preta ao canal Põe na Roda ao comentar como gostaria que acontecesse seu funeral.

Alteração na programação do Theatro Municipal

Nesta quinta-feira, 24, foram divulgadas alterações nos horários da bilheteria e programação do Theatro Municipal do Rio de Janeiro nas redes sociais da entidade, sem citar diretamente o velório de Preta Gil.

Excepcionalmente na sexta-feira, 25, o teatro não terá visitas guiadas. A bilheteria física funcionará de 15h às 19h, após o encerramento da cerimônia de despedida da artista. Uma oficina de desenho que estava agendada para a data foi adiada para o dia 1 de agosto.

Como foram os últimos momentos de Preta Gil?

Em seus últimos momentos, segundo o Jornal Nacional, Preta Gil tentou retornar ao Brasil. A cantora estava debilitada nos dias que antecederam a sua morte e, ao receber a notícia dos médicos americanos de que não havia mais o que ser feito no tratamento contra o câncer, ela decidiu que voltaria para casa, no Rio, para encontrar amigos e a mãe, Sandra Gadelha.

No último domingo, 20, Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a levaria de volta ao Brasil. Antes de o avião decolar, porém, ela passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital.

Após a notícia da morte, a atriz Carolina Dieckmmann, que esteve com a cantora nos últimos dias, deu detalhes do estado de saúde da amiga. "Ela foi indo. Queríamos muito que ela viesse para o Brasil, mas ela [estava] muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos, e cercada de muito amor", contou em uma entrevista para Andréia Sadi, noEstúdio i, da GloboNews.