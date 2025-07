'Quarteto' tem toque brasileiro com inspirações em obras de Oscar Niemeyer

O tradicional Dorothy Chandler Pavilion, no coração de Los Angeles, foi o palco escolhido para a estreia mundial de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos". O local, que foi construído no início da década de 1960, combinou com a proposta retrofuturista do filme que se passa na Nova York dos anos 1960. Para os brasileiros, um detalhe especial: parte dos cenários do longa foi inspirada na obra do arquiteto carioca Oscar Niemeyer.

"A arquitetura de Brasília, do Niemeyer, foi uma das nossas grandes inspirações", revelou o diretor Matt Shakman. "Ele também desenhou o prédio da ONU em Nova York. O visual do filme foi moldado com base nesse estilo modernista, em pleno auge da corrida espacial."

Com orçamento de mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão), o novo longa da Marvel é um remake da clássica equipe criada por Stan Lee e Jack Kirby em 1961. Os primeiros minutos do filme mostram como os quatro protagonistas ganharam os superpoderes após uma missão espacial expostos à radiação cósmica.

Matt Shakman, diretor do novo 'Quarteto Fantástico', no lançamento mundial do filme Imagem: Fábio Borges/UOL

Na sequência, o público acompanha como o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, o Coisa e o Tocha Humana lidam com a rotina e os laços familiares. A trama, no entanto, se intensifica com a chegada de uma ameaça colossal: Galactus, o supervilão devorador de planetas e a aliada dele, a Surfista Prateada.

A atriz Vanessa Kirby, que dá vida à Mulher Invisível, destacou que "Quarteto Fantástico" é essencialmente um filme sobre família: "Eles continuam fazendo tarefas comuns, como lavar a louça. São pessoas normais".

Show de drones

A festa de lançamento mundial de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" também contou com momentos marcantes antes e depois da exibição do filme. Logo no início, uma orquestra se apresentou ao vivo, interpretando a trilha sonora do longa sob a regência do premiado compositor Michael Giacchino, responsável pela música original da produção.

Após o encerramento da sessão, o céu do centro de Los Angeles foi iluminado por um espetáculo de drones, que formaram impressionantes imagens dos personagens, tanto heróis quanto vilões, em uma coreografia aérea que encantou o público.