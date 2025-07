Vingança e inveja: Qual relação do Dr. Destino com o Quarteto Fantástico?

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" chega hoje aos cinemas e, mais uma vez, nos apresenta novos atores como os protagonistas: Pedro Pascal vive Reed Richards, Vanessa Kriby é Sue Storm, Joseph Quinn interpreta Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

Diferente das outras versões cinematográfica dos heróis (de 2005 e 2015), desta vez o grande vilão não é o Doutor Destino, mas sim Galactus, vivido por Ralph Ineson. No entanto, é notório que o personagem está no MCU e será vivido por Robert Downey Jr. Ele já foi interpretado por Julian McMahon em 2005 e, em 2015, Toby Kebbell.

Mesmo que não tenha sido anunciado, Doutor Destino aparece em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", mas apenas em uma cena pós-créditos. Na sequência final, Franklin, agora com 4 anos, é abordado pelo vilão na sala de sua casa, quando Sue Storm entra no cômodo e o ameaça. Vale dizer que não é possível ver o rosto do Doutor Destino, ou seja, Robert Downey Jr. não aparece. Logo após a cena, um letreiro informa que o Quarteto Fantástico retornará em "Vingadores: Doomsday", filme que chega aos cinemas em dezembro de 2026.

Quem é Doutor Destino?

O Doutor Destino (Doctor Doom, no original) é um dos vilões mais icônicos do Universo Marvel e sua conexão com o Quarteto Fantástico é profunda, remontando às origens de ambas as partes.

Antes de se tornar o temido Doutor Destino, Victor von Doom era um estudante brilhante na Universidade Empire State, onde conheceu Reed Richards (o futuro Sr. Fantástico). Ambos eram gênios científicos, mas enquanto Reed era mais cauteloso e colaborativo, Victor era arrogante e obcecado por poder.

Doom realizou experimentos perigosos para entrar em contato com outras dimensões, mas Reed alertou sobre falhas em seus cálculos. Ignorando o aviso, Victor prosseguiu e o experimento explodiu, desfigurando seu rosto e levando à sua expulsão da universidade. Ele culpou Reed pelo ocorrido, alimentando um ódio eterno.

Após a expulsão, Victor viajou para o Tibete, onde aprendeu artes místicas e forjou sua armadura característica. Autointitulando-se Doutor Destino, ele assumiu o controle da Latvéria, seu país natal, tornando-se um ditador implacável — aqui, um easter egg interessante de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", pois em uma reunião com todos os países do mundo, a Latvéria não conta com nenhum representante.

Enquanto isso, Reed Richards e seus amigos (Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm) foram expostos aos raios cósmicos, ganhando superpoderes e formando o Quarteto Fantástico.

'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' conta com Galactus como vilão Imagem: Divulgação/Marvel Studios

Doutor Destino viu o Quarteto como um obstáculo ao seu domínio global e, em especial, Reed Richards como seu rival intelectual. Ele não é somente um vilão comum, mas uma figura central na mitologia do Quarteto Fantástico. Sua história é marcada por orgulho, ciência, magia e uma rivalidade pessoal que transcende batalhas físicas, tornando-o um dos antagonistas mais ricos e fascinantes da Marvel.