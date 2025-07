Pedro Waddington defende saia em 'Vale Tudo': 'É 2025, pelo amor de Deus'

De Splash, no Rio

Uma sequência chamou atenção na última semana de "Vale Tudo": Tiago (Pedro Waddington) apareceu usando saia e desagradou o pai, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Moda sem preconceito

O ator, que estreia em novelas no remake global, defende o personagem. "Ah, gente, é 2025, cada um usa o que quiser, pelo amor de Deus", disse ele ao conversar com Splash durante o 90's Festival, que acontece no Rio de Janeiro durante o mês de julho.

Na história, Tiago chegou em casa vestindo uma saia, gerando revolta no pai. Ele, então, explicou que a saia foi um presente de Eunice (Edvana Carvalho), mãe de Fernanda (Ramille), uma das costureiras mais requisitadas do Rio de Janeiro. "A sua mãe sabe que meu filho é homem?", perguntou o pai à nora.

Acompanhei a repercussão pelas redes sociais. Fico feliz de repercutir. O Tiago é um personagem que respeita a liberdade dele e exerce a liberdade dele, apesar de o Marco Aurélio ficar abalado com isso.

Tiago (Pedro Waddington) e Fernanda (Ramille) em cena de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução

Para ele, Vale Tudo é uma novela que tem sido muito debatida, comentada e falada. Ele sente isso ao notar o aumento de pedidos por selfies nas ruas. "Isso é ótimo", enfatiza ele.

Em cenas que devem ir ao ar em breve, Tiago bebe para provocar a mãe, Heleninha (Paolla Oliveira), uma mulher alcoolista. O ator faz mistério sobre a sequência, mas conta o que pensa da relação entre os personagens: