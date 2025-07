Patrícia Poeta curte férias em ilha na Indonésia: 'Reenergizando'

Curtindo dias de descanso longe das câmeras, Patrícia Poeta, 48, tem encantado os seguidores ao compartilhar registros paradisíacos de suas férias pela Ásia.

O que aconteceu

A apresentadora do Encontro publicou fotos na ilha Pulau Bawah. "Recarregando… Reenergizando…", escreveu a famosa na legenda, com um click em meio às paisagens exuberantes que chamaram a atenção dos seguidores. "E esse corpo de Barbie? Tá linda", elogiou uma fã. "Um monumento na praia", brincou outra seguidora.

Fora do ar desde o início do mês, Patrícia tem aproveitado cada instante da viagem. Nas redes sociais, a jornalista deixa os fãs atualizados sobre seu roteiro pelo continente asiático. "Férias das férias… Agora, é descansar… Just relax! Essa ilha fica na Indonésia (sim, minha quarta parada, terceiro país, desde o começo das férias). Para chegar aqui: balsa + carro + hidroavião, saindo de Singapura", contou ela em outro post.