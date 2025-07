Ozzy Osbourne recebeu atendimento aéreo de emergência antes de morrer

Ozzy Osbourne, que morreu ontem aos 76 anos, recebeu atendimento médico aéreo de emergência antes de o óbito ser confirmado.

O que aconteceu

Osbourne foi atendido por profissionais de saúde que se locomoveram em ambulância aérea após o músico passar mal. A equipe médica foi até a mansão do artista em Buckinghamshire, na Inglaterra, e ficou na propriedade por cerca de duas horas, segundo informações do tabloide britânico Daily Mail.

Apesar dos esforços, os médicos não conseguiram reverter o quadro clínico de Ozzy. O ex-vocalista da banda Black Sabbath morreu ao lado dos familiares. A causa da morte não foi divulgada.

Saúde de Ozzy estava debilitada. Ainda segundo o Daily Mail, a família chegou a adaptar a mansão onde ele morava com a esposa, Sharon Osbourne, e criaram uma ala dedicada à reabilitação dele, para que o cantor ficasse o mais confortável possível, sem a necessidade de internação hospitalar.

A morte do astro

A informação da morte de Ozzy foi revelada por sua família.

É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento.

Comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne

A causa da morte não foi divulgada. Osbourne, no entanto, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson revelado em 2020.

A morte acontece menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath para o Back to the Beginning, um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.