Ozzy Osbourne lutou pelado contra ladrão que invadiu sua mansão há 20 anos

Ozzy Osbourne morreu ontem, aos 76 anos, e, ao longo de sua vida, colecionou histórias curiosas. Uma delas aconteceu em 2004, quando um ladrão invadiu a casa do músico e lutou contra o "Príncipe das Trevas" pelado.

Certa noite, ao acordar para ir ao banheiro em sua mansão de 3 milhões de libras em Chalfont St Peter, na Inglaterra, Ozzy se surpreendeu ao avistar um ladrão revirando o armário de sua esposa. O assaltante, por sua vez, deve ter levado um susto ainda maior ao encontrar o líder do Black Sabbath sem roupas.

Ozzy, pelado, segurou o ladrão em uma gravata, mas não conseguiu evitar que o criminoso fugisse com algumas das joias de Sharon — incluindo sua aliança de casamento. As informações são do The Guardian. Anos depois, a filha do casal, Kelly Osbourne, conseguiu recuperar o anel em um programa de TV britânico chamado Crime Watch.

A morte

A informação da morte de Ozzy foi revelada por sua família.

É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento.

Comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne

A causa da morte não foi divulgada. Osbourne, no entanto, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson revelado em 2020.

A morte acontece menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath para o Back to the Beginning, um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.

Estou de cama há seis anos, e vocês não têm ideia de como me sinto. Obrigado do fundo do meu coração. Ozzy Osbourne durante a última apresentação

Príncipe das Trevas foi soberano no rock

Ozzy nasceu em uma família pobre em Birmingham, no Reino Unido, e teve uma juventude difícil. Filho de dois operários, também trabalhou em fábricas até começar a se dedicar à música. Ele foi abusado sexualmente na infância, deixou a escola por dificuldades com a dislexia e chegou a passar seis semanas preso por roubo.

No final dos anos 60, formou uma banda com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. O grupo chegou a se chamar Polka Tulk Blues Band e Earth antes de ser batizada de Black Sabbath. O nome foi inspirado pelo título do filme de terror homônimo, dirigido por Boris Karloff.

O primeiro álbum, lançado em 1970, foi um sucesso de vendas nas paradas americanas e britânicas. Os primeiros discos do grupo são considerados "pedras fundamentais" do heavy metal, com faixas emblemáticas como "The Wizard", "Iron Man" e "War Pigs".

Em 1979, Ozzy foi demitido do Black Sabbath em razão do seu vício em drogas e álcool. Ele foi substituído por Ronnie James Dio e, mais tarde, outros vocalistas, como Ian Gillan. Ozzy voltou à banda em 2013 para o lançamento do álbum "13".

Fora do Black Sabbath, Ozzy também teve uma carreira solo frutífera. "Crazy Train", "No More Tears", "Bark at the Moon" e "Mama I'm Coming Home" estão entre os maiores sucessos de seus álbuns solo. "Patient Number 9", seu último disco, lançado em 2022, contou com a colaboração de artistas como Eric Clapton e Jeff Beck.

O astro do rock acumulou várias controvérsias ao longo da vida, como a ocasião em que mordeu a cabeça de um morcego. Em 1982, durante um show nos EUA, um fã jogou um morcego morto no palco. Ozzy achou que o morcego era falso e deu uma mordida na cabeça. Ao perceber que era um animal de verdade, cuspiu os pedaços do animal imediatamente. Ele foi levado às pressas para o hospital e precisou tomar vacinas contra a raiva. Mais tarde, disse apenas que o morcego "não tinha gosto de nada, só estava frio".

Ozzy e a mulher, Sharon Osbourne, viveram entre idas e vindas desde 1982. Filha de Don Arden, empresário do Black Sabbath, Sharon assumiu a missão de administrar a carreira solo do músico. Eles tiveram três filhos: Aimee, Kelly e Jack. Antes de Sharon, Ozzy também teve um breve casamento com Thelma Riley, com quem teve outros dois filhos: Louis e Jessica.

Em 1989, ele foi preso por tentar estrangulá-la enquanto estava bêbado. "Eu acordei nessa pequena cela com merda humana nas paredes e pensei: 'Que p*rra eu fiz agora?'. Um policial disse para mim: 'Você é acusado de tentar matar Sharon Osbourne'. Não sei dizer como me senti. Fiquei paralisado", disse. Em 2016, eles se separaram brevemente após Ozzy ter um affair com uma cabeleireira. O músico passou a fazer um tratamento para vício em sexo após o escândalo.

A história do casal é reimaginada no clipe "Under the Graveyard". O vídeo representa como Sharon ajudou Ozzy a abandonar os vícios e se recuperar. Ozzy é interpretado por Jack Kilmer, filho de Val Kilmer.

A vida da família foi retratada no reality show "The Osbournes", transmitido entre 2002 e 2005. Ozzy, Sharon, Kelly e Jack estrelaram a produção, que venceu o Emmy de melhor reality show.



Ozzy passou a enfrentar uma série de problemas de saúde após um acidente de quadriciclo, em 2005. Na ocasião, ele quebrou o pescoço, a clavícula e as costelas. Segundo Sharon, ele parou de respirar por um minuto e quase ficou paralisado. Anos depois, em 2019, ele sofreu uma queda que exacerbou os problemas deixados pelo acidente de quadriciclo.

Entre cirurgias, terapias, um diagnóstico de Parkinson e uma turnê cancelada, Ozzy revelou que ficou deprimido com o longo tratamento. Você acorda de manhã e descobre que alguma outra coisa deu errado. Você começa a pensar que isso nunca vai acabar", disse, ao The Guardian em maio.

O show de despedida de Ozzy aconteceu no dia 5 de julho, no estádio Villa Park, em Birmingham. Depois de apresentações de outras bandas emblemáticas do heavy metal, Ozzy fez uma apresentação solo e, em seguida, se reuniu com Bill Ward, Tony Iommi e Geezer Butler pela primeira vez em 20 anos. No estádio, um público de 40 mil pessoas acompanhou a apresentação, enquanto 5,8 milhões de telespectadores assistiram à transmissão ao vivo pela internet.