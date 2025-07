Briga, traição e até tentativa de assassinato: o casamento de Ozzy e Sharon

Ozzy Osbourne, astro do rock que morreu ontem aos 76 anos, e Sharon Osbourne viveram uma história de amor instável e volátil por 43 anos, que incluiu brigas, traições e uma tentativa de assassinato. Entre altos e baixos, porém, os dois se mantiveram quase inseparáveis e disseram "ser feitos um para o outro".

Ozzy e Sharon foram "almas gêmeas"

O casal se conheceu em 1970 por meio do pai de Sharon, Don Arden, empresário do Black Sabbath. Ele tinha 22 anos e ela, 18. O romance entre os dois, porém, só veio florescer anos depois.

Em 1979, Sharon assumiu a missão de administrar a carreira solo de Ozzy após ele ser demitido da banda em razão de seus vícios. Ele passou três meses em um hotel, afundado nas drogas e no álcool, até que Sharon interferiu e ajudou em sua recuperação. Os dois começaram a se relacionar quando ele ainda era casado com a primeira mulher, Thelma Riley.

Essa passagem foi recriada por Ozzy no clipe "Under the Graveyard", lançado em 2019. No vídeo, o músico é interpretado por Jack Kilmer, filho de Val Kilmer. Sharon é vivida por Jessica Barden, estrela da série "The End of the F*cking World".

Três anos depois, Ozzy e Sharon se casaram —e os filhos não demoraram a chegar. Eles tiveram três filhos em três anos: Aimee, em 1983; Kelly, em 1984; e Jack, em 1985.

Os dois viveram uma relação instável e repleta de confusões. "Nossas brigas eram lendárias. Nós batíamos um no outro para caralh*. Isso parou há uns 20 anos, mas até que durou bastante", disse Sharon, em entrevista ao DailyMail em 2021.

Sharon e Ozzy Osbourne passaram 43 anos juntos Imagem: Divulgação/A&E

Em 1989, Ozzy foi preso após, sob efeito de drogas, tentar matar Sharon estrangulada. "Eu acordei nessa pequena cela com merda humana nas paredes e pensei: 'Que p*rra eu fiz agora?'. Um policial disse para mim: 'Você é acusado de tentar matar Sharon Osbourne'. Não sei dizer como me senti. Fiquei paralisado", disse Ozzy, sobre o incidente. Ele passou seis meses internado involuntariamente, e eles decidiram não se separar.

Eu não sei quem estava naquela sala, mas não era meu marido. Ele disse: 'Nós decidimos que você tem que morrer'. Ele estava calmo, muito calmo, quando de repente se lançou para frente, se atirou sobre mim e começou a me estrangular. Sharon Osbourne

A família estrelou o reality show The Osbournes entre 2002 e 2005. Acompanhando o dia a dia de Ozzy, Sharon, Jack e Kelly, o programa foi um dos primeiros a levar o Emmy de melhor reality show.

Em 2013, Ozzy negou que estava se divorciando de Sharon, mas admitiu que estava lutando contra o vício em drogas novamente. "No último ano, andei bebendo e usando drogas. Eu estava em um lugar sombrio e agindo como um imbecil com as pessoas que mais amo, minha família. Estou feliz em dizer que estou sóbrio há 44 dias. [...] Peço desculpas a Sharon, minha família, amigos, fãs e colegas de banda pelo comportamento insano nesse período", escreveu, na ocasião.

Três anos depois, porém, os dois se separaram brevemente após Ozzy ter um romance com sua cabeleireira. Michelle Pugh, amante de Ozzy, disse à revista People que o caso durou quatro anos e havia começado em 2012. O músico revelou que estava tratando um "vício em sexo". Sharon revelou mais tarde que Ozzy também tinha casos com massagistas e a cozinheira da família.

Sharon descobriu as infidelidades por meio de um e-mail acidental do marido. "Ozzy estava em um sofá e eu no outro. De repente, ele me enviou um e-mail e eu perguntei: 'Por que você me mandou esse e-mail idiota?'. Quando ele disse que não havia me enviado nada, peguei o celular dele e vi que era uma mensagem pra uma das amantes dele", contou, em entrevista ao The Telegraph.

A separação não durou muito, e Ozzy e Sharon se reconciliaram ainda em 2016. O casal renovou os votos de casamento em 2017. Segundo Ozzy, as traições estão entre seus maiores arrependimentos.

Nós nunca desistimos. Eu não era santa. Ozzy não era santo. Eu pagava na mesma moeda. Nós simplesmente fomos feitos um para o outro. Sharon Osbourne

Sharon idealizou o show de despedida de Ozzy, que aconteceu no dia 5 de julho. Segundo o músico, a mulher "queria dar a ele um motivo para levantar de manhã", já que ele estava deprimido em meio a vários tratamentos para problemas de saúde.

A história do casal vai virar filme biográfico. "[O filme vai mostrar] todas as brigas, todas as reconciliações, todas as prisões. Tudo. E vai ser uma história de amor", disse Sharon.