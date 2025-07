'Ozzy infinito': príncipe das trevas vendeu latas com seu DNA por R$ 2.500

Ozzy Osbourne, que morreu ontem aos 76 anos, já vendeu latas de chá com seu DNA para ser clonado no futuro.

O que aconteceu

Dez latas de chá contendo DNA de Ozzy foram vendidas. Em parceria com a empresa Liquid Death, Ozzy bebeu os chás nas latinhas e vendeu as embalagens com os vestígios de DNA de sua saliva.

Cantor também autografou cada uma das bebidas. Com humor, a campanha da empresa informou que os fãs poderiam usar o DNA na lata para "criar" um novo Ozzy.

Nunca haverá outro Ozzy Osbourne, a menos que você tenha seu DNA. Agora, quando a tecnologia e a lei federal permitirem, você poderá reproduzir Ozzy Osbourne e apreciá-lo por centenas de anos no futuro. Propaganda da Liquid Death

Empresa vendeu produto com vestígios de DNA do cantor Ozzy Osbourne Imagem: Reproduçao/Instagram @liquiddeath

Cada lata foi vendida a 450 dólares (cerca de R$ 2.500). Os produtos se esgotaram rapidamente no site da marca. De acordo com o site Business Insider, uma das latas foi vendida por 4.655 dólares (cerca de R$ 25.000) no dia da morte do cantor.

Latinha que Travis Barker comprou Imagem: Reprodução

Um dos compradores foi baterista do Blink-182, Travis Barker. Ele se apresentou com o Black Sabbath durante sua turnê de despedida e era um fã de longa data do vocalista. Barker anunciou a novidade compartilhando uma foto de sua lata em seus stories do Instagram no mês passado.

Causa da morte ainda não foi divulgada

Ozzy tratava Parkinson desde 2020. O cantor enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson revelado em 2020. Mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Morte acontece menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath para o "Back to the Beginning", um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.