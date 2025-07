Michael J. Fox se arrepende de ter negado papel em filme: 'Sou um idiota'

Conhecido mundialmente como Marty McFly na trilogia "De Volta para o Futuro", Michael J. Fox confessou recentemente ter perdido a chance de estrelar um dos maiores sucessos dos anos 90: o aclamado "Ghost - Do Outro Lado da Vida" (1990).

O que aconteceu

Fox revelou a Whoopi Goldberg, que atuou no filme, seu arrependimento por rejeitar o projeto no início.

Houve uma chance de trabalhar com você que perdi. Eles me falaram sobre 'Ghost' logo no começo. Eu disse: 'Nunca vai dar certo'. Eu disse: 'Whoopi é ótima, mas nunca vai dar certo'. E então foi ótimo, enorme, e eu sou um idiota.

disse o ator em entrevista ao programa The View

O protagonista Sam Wheat ficou com Patrick Swayze, mas o estúdio considerou outros grandes nomes antes da escolha final, como Harrison Ford, Tom Hanks, Kevin Bacon, Alec Baldwin, Tom Cruise e Bruce Willis.

O filme, dirigido por Jerry Zucker, tornou-se um fenômeno cultural, arrecadando mais de US$ 505 milhões mundialmente e garantindo a Whoopi Goldberg o Oscar de melhor atriz coadjuvante. A trama emocionante acompanha Sam (Swayze), assassinado em um assalto, que permanece como fantasma para proteger sua amada Molly (Demi Moore) - com a ajuda da médium Oda Mae Brown (Goldberg).