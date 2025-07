Leonardo beija humorista em entrevista e ele se irrita: 'Vá se lascar'

Leonardo surpreendeu o humorista Tiringa com um beijo no rosto durante entrevista à rádio Cultura FM, em Serra Talhada (PE), ontem, mas o comediante não gostou.

O que aconteceu

Leonardo e Tiringa estavam juntos ao serem entrevistados pela emissora de rádio. Em determinado momento, o sertanejo, em tom de brincadeira, beijou o rosto do humorista, que se esquiva rapidamente.

Tiringa demonstrou não gostar do beijo de Leonardo. O comediante chegou a fazer gesto de agressão com as mãos em direção ao sertanejo, que pede calma.

Sertanejo disse que o beijo foi "de carinho". Tiringa, porém, respondeu de forma ríspida: "Vá se lascar", afirmou.

A entrevistadora se divertiu com a situação, mas não interveio. Posteriormente, os ânimos se acalmaram e Tiringa, que é um humorista local, brincou com a situação em seu perfil no Instagram.