Jennifer Lopez revela gostar de ser 'safada' e dá indireta a Ben Affleck

Jennifer Lopez, 55, revelou detalhes da sua vida sexual em show no Lucca Summer Festival, na Itália e jogou indiretas para o ex-marido com música nova.

O que aconteceu

J-Lo contou ao público na apresentação que aconteceu na segunda-feira (21) que gosta de ser intensa nas suas relações. "Tenho que ser honesta com vocês, às vezes fico em climas diferentes à noite. Não sei vocês, mas eu fico — e, às vezes, eu gosto que seja com força", disse a Jennifer que riu com os gritos da audiência, de acordo com US Sun.

Talvez por ser verão e estar quente lá fora, eu me sinta um pouco mais safada. Você já teve essa sensação? De querer ser safada? Nesses dias, eu gosto que seja bem rápido

No show ela também cantou música com supostas alfinetadas ao ex-marido Ben Affleck: "Aposto que você gostaria de estar ao meu lado". A canção se chama "Up All Night" tem ainda o trecho: "Eu cansei de você me derrubar / Olha para mim agora"

Segundo The Sun, a composição faz parte de novo projeto da cantora inspirado no relacionamento com o ator. "O material é inspirado no que ela passou durante o relacionamento com Ben. 'Up All Night' aponta para onde Jennifer está em sua vida agora. É uma nova era para Jennifer e ela não vai se segurar", apontou fonte do veículo britânico.

Os dois se casaram em 2022 e terminaram no ano passado. Eles, que retomaram o romance em 2021, chegaram a noivar começo dos anos 2000, mas cancelaram o casamento, na época, por conta de "diferenças irreconciliáveis".