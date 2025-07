Homenagens a Ozzy Osbourne chegam em massa a Birmingham

Por Gerhard Mey e Sarah Mills

BIRMINGHAM, Reino Unido (Reuters) - Centenas de fãs de Ozzy Osbourne se reuniram em pontos de referência ligados ao roqueiro em sua cidade natal, Birmingham, nesta quarta-feira, enquanto artistas prestavam homenagem à sua influência no heavy metal.

Os fãs depositaram homenagens florais em um banco e em uma ponte batizados com o nome de Black Sabbath, a banda com a qual Osbourne foi pioneiro no gênero heavy metal no final da década de 1960, na cidade localizada no centro da Inglaterra após a morte do vocalista na terça-feira, aos 76 anos.

Chloe Allen, uma estudante de 25 anos que estava visitando o banco do Sabbath, disse que a música "Crazy Train", de Osbourne, a apresentou ao metal.

"(A música dele me fez) perceber que, na verdade, você pode ser alternativo, pode usar preto, pode arrasar e pode simplesmente ser você", disse ela, falando do banco do Sabbath.

Osbourne morreu 17 dias depois de encantar milhares de fãs em um emocionante show de despedida em Birmingham, que contou com dezenas de outras apresentações, incluindo Metallica, Guns N' Roses e Steven Tyler, do Aerosmith, em uma extravagância de heavy metal que durou um dia inteiro.

"É impossível colocar em palavras o que Ozzy Osbourne significou para o Metallica", disse a banda no X. "Ele nos ensinou a tocar nas grandes ligas e, ao mesmo tempo, foi caloroso, acolhedor, envolvente e brilhante."

O guitarrista do Sabbath, Tony Iommi, disse que a banda havia "perdido nosso irmão".

"Ele amava o que fazia, amava a música, amava tocar junto, e estou muito feliz por termos tido a oportunidade de nos reunirmos novamente para fazer o show (de despedida)", disse Iommi à BBC Radio.

Muitos fãs também se reuniram no The Crown, um pub agora fechado onde o Sabbath se apresentava em seus primeiros anos e no local de um mural da banda perto da principal estação ferroviária de Birmingham.

Merlin Alderslade, editor-executivo do grupo Louder de revistas de rock e metal, disse à Reuters que o último show de Ozzy foi uma despedida apropriada.

"Ficamos bastante chocados com a notícia", disse Alderslade. "Mas que maneira incrível de se despedir."