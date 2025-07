Fraude no WhatsApp usa dados reais para aplicar golpe em clientes da Amazon

Uma nova tentativa de golpe tenta convencer clientes da Amazon a pagarem um Pix para regularizar a entrega de produtos. Para piorar, o contato era feito por números verificados pelo WhatsApp se passando pela transportadora do pedido. Empresas envolvidas dizem que não solicitam taxas fora de canais oficiais.

O que aconteceu

Nas redes sociais, há dezenas de relatos de pessoas que fizeram compras na Amazon e foram procurados por um contato falso da transportadora. Segundo a mensagem, após o envio de Pix (no valor de R$ 57,65), supostamente direcionado ao Ministério da Economia, a entrega seria feita. Em tempo, geralmente quem faz o recolhimento de taxas é o Ministério da Fazenda por meio da Receita Federal.

Mensagem trazia dados como nome completo das pessoas, endereço e número do pedido oficial. Além disso, golpistas tiveram acesso ao número do telefone delas - por onde foram contatadas via WhatsApp.

Alerta de golpe



Fiz a compra de dois tênis de corrida na @amazonbrasil no prime day, um deles já chegou e o outro ainda está em trânsito, mas essa madrugada chegou uma mensagem no meu WhatsApp de uma empresa chamada Total Express solicitando a regularização do pedido. pic.twitter.com/YLsGthCY3d -- Djruw (@Thrumello) July 22, 2025

recebi um golpe pedindo pra pagar uma taxa alfandegária da Total Express que só faltou revelar o nome da minha mãe. Até o código de rastreio era idêntico ao da Amazon. proteção de dados foi pro caralho mesmo né pqp pic.twitter.com/TRqeO8qNyi -- diego. (@DiegoBebop) July 23, 2025

Contato era feito por uma conta verificada e identificada como Total Expresso — o nome oficial da transportadora é Total Express. Números que se passam pela transportadora têm DDI da Índia (+91).

Foto de perfil usava logotipo oficial da Total Express. Mensagem dizia que havia um pedido pendente, aguardando regularização, juntamente com um link com uma chave Pix indicada.

Golpe usa nome real, endereço e código de rastreamento da Amazon para enganar vítimas; criminosos usam página verificada no WhatsApp identificada como Total Expresso (nome real da transportadora é Total Express) Imagem: Reprodução

Tentativa de golpe expõe dois problemas: dados de compra foram vazados (ou obtidos ilegalmente) e verificação pela Meta de perfis com números da Índia que se passam pela transportadora, que atua no Brasil.

Página verificada no WhatsApp intitulada Total Expresso, que se passa como suporte da transportadora Total Expresso Imagem: Reprodução

WhatsApp verificou contas falsas com nome parecido de empresa brasileira consolidada. Na página de ajuda do Meta Verified (sistema que verifica perfis nas propriedades da Meta), a empresa diz que o selo de verificado indica que o status é "baseado nas atividades no WhatsApp e em informações ou documentos fornecidos".

Tilt se deparou com pelo menos três números com DDI da Índia identificados como "Total Expresso" e todos estavam verificados. Contatada, a Meta ainda não se pronunciou.

Amazon diz que não solicita taxas ou pagamentos extras fora do seu site. Empresa recomenda que clientes ignorem comunicações ou links solicitando dinheiro, ou informações pessoais. Além disso, afirma que colabora com autoridades brasileiras e órgãos de proteção ao consumidor para prevenir fraudes.

A Total Express tem um aviso em seu site dizendo que nunca contata pessoas solicitando cobranças extras. Eles mencionam que não cobram dos consumidores "impostos ou qualquer tipo de pagamento via Pix, WhatsApp, SMS, ligações ou outros canais não oficiais".