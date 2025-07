Filme "Quarteto Fantástico" parece começo para primeira família da Marvel

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - O ator Ebon Moss-Bachrach afirmou que “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” é um filme de super-heróis diferente de outros da Marvel, porque é centrado em uma família unida.

“Nosso filme é sobre uma família que é uma família há muitos anos, e eles passam por essa transformação juntos, o que os torna ainda mais próximos”, disse Moss-Bachrach, que interpreta o Coisa, personagem feito de pedras.

O ator de “O Urso” acrescentou que o amor está no centro do filme, especialmente quando se trata de estar em uma “situação precária” como “os guardiões do mundo”.

Ecoando isso, Pedro Pascal, que interpreta o cientista superelástico Reed Richards, sente que o elenco é como uma família.

“Estamos em família, de mãos dadas, esperando o filme ser lançado no mundo”, disse.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" da Disney apresenta a primeira família da Marvel, enquanto ela enfrenta a ameaça cósmica de Galactus, um devorador de planetas intergaláctico, em um mundo futurista inspirado nos anos 1960.

Junto com Moss-Bachrach e Pascal estão os membros do elenco Vanessa Kirby, que interpreta a esposa de Reed, Sue Storm, com poderes de invisibilidade, e Joseph Quinn, que vive Johnny Storm, cujo corpo entra em chamas.

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, que obteve 87% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, chega aos cinemas na quinta-feira.

“Fiel ao seu subtítulo, o filme parece um novo começo”, escreveu Peter Debruge, da Variety, em uma crítica.

Pascal sente que a chave para assumir seus papéis populares em projetos como "Game of Thrones", "The Mandalorian" e "The Last of Us" é estudar o conteúdo.

"Adoro prestar atenção ao legado dos personagens e ao legado do material em que você está se inserindo. Adoro fazer parte de uma adaptação ou de algo que já tenha autoria anterior, porque isso me ajuda", disse.

Daniel Loria, vice-presidente sênior da Boxoffice, prevê que “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” estreará nos Estados Unidos com arrecadação entre US$115 milhões e US$135 milhões.

Embora as vendas estejam atualmente em torno de US$115 milhões a US$125 milhões, ele notou um aumento nas compras de ingressos na última semana.

Para o diretor Matt Shakman, o filme é uma celebração de estreias de diversas maneiras.

"O DNA do 'Quarteto Fantástico' é a corrida espacial. Então, "Primeiros Passos" é uma referência óbvia a Neil Armstrong, e um pequeno passo para a humanidade", afirmou.

"Mas também são os primeiros passos de um bebê, sabe? Então, a ideia do que ter um bebê fará com uma família e mudará uma família. Também sobre os primeiros passos da primeira família da Marvel no MCU, trazendo-os para o MCU pela primeira vez", acrescentou, em referência ao Universo Cinematográfico Marvel.

(Reportagem de Rollo Ross e Danielle Broadway)