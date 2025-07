Filho de Claudia Alencar faz ensaio inspirado em ícones gays

Yann, 37, filho da atriz Claudia Alencar e ativista LGBTQIA+, tem realizado diversos ensaios inspirados em ícones e revistas gays.

A última série é inspirada no filme queer Pink Narcissus (1971). As fotos são do fotógrafo Thomas Mundell, de Nova York, onde Yann mora, para a revista DYO Magazine.

'Pink Narcissus' não é apenas um filme — é um marco da arte queer, uma carta de amor codificada, um espelho que reflete o desejo. Esta série é um agradecimento, décadas depois, ainda brilhando em technicolor. Yann

Outro homenageado foi Tom of Finland, artista que ficou conhecido por seus desenhos homoeróticos. "O editorial resgata o imaginário fetichista que consagrou o artista finlandês como símbolo da cultura gay, com imagens que exploram a masculinidade, o desejo e a liberdade de expressão", explica a DYO Maganize em divulgação.