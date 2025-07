Símbolo sexual em 1990, ex-Fazenda: quem é a namorada de Jonathan Azevedo

O ator Jonathan Azevedo, 39, está vivendo um romance com a dançarina Rosiane Pinheiro, 51.

Quem é Rosiane Pinheiro

Natural de São Gonçalo (RJ), Rosiane ganhou notoriedade ao ficar em segundo lugar no concurso "A nova morena do Tchan", vencido por Sheila Carvalho, em 1997. No entanto, antes, já integrava o balé do grupo Gang do Samba.

Dançarina apareceu em inúmeras sessões de revistas adultas, incluindo a capa da Playboy em junho de 1998. Naquela década, ela se tornou símbolo sexual.

Atualmente, a dançarina fatura com conteúdo adulto no OnlyFans. Em 2023, ao entrar para a plataforma, ela recriou sua capa para a Playboy.

Rosiane Pinheiro recriou capa da Playboy ao entrar no OnlyFans em 2023 Imagem: Divulgação

No início de 2018, ela retornou à Gang do Samba. A segunda etapa da parceria terminou em junho de 2022.

Ainda em 2022, ela participou da 14ª temporada de A Fazenda, na Record. Ela foi a terceira eliminada com 21,28% dos votos após perder a preferência do público em berlinda contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Rosiane estava solteira há anos após ter vivido um relacionamento abusivo. "A Rosiane daquela época era uma menina sonhadora, inofensiva, e que colocava sempre o outro à frente de si própria. Por muitas vezes entrei no fundo da depressão, porque ele me dava comida pra que eu engordasse, e depois vinha me humilhar e me chamar de gorda, roubar o meu dinheiro, a minha paz, a minha vontade de viver, de ser artista, de ser mulher. Eu me apaguei por conta dele", disse ela para a Quem.